Martin přijíždí na bílém koni. Aby pomohl moravským vinařům

Kolik svatomartinského vína jste letos prodali?

Asi 500 tisíc lahví. S postupně blížím se termín svatého Martine vína doobjednali. Ale i tak to bude kvůli celkové krizi v oboru asi dvacetiprocentní pokles oproti loňsku. S některými řetězci máme exkluzivní smlouvu, takže tam jiné svatomartinské víno ani nenajdete. Dodáme nejen do řetězců, ale i do gastra, kde se podává ke svatomartinské huse.

Jak poznat pravé svatomartinské víno z českých vinic?

Je dobrým počinem Vinařského fondu, že proti tradici prodeje Beaujolais z Francie postavil značku Svatomartinského vína, čili sdružil výrobce našeho moravského vína, kteří prochází degustací a dostávají povolení k užití značky Svatého Martina svědčící o kvalitě vína. Tím moravskému vínu hodně pomohl.

Ale zdaleka ne každý vinař je schopen svatomartinské víno produkovat. Nejde jen o typ hroznů, ale i o to, že od sběru hroznů po výrobu vína uplyne jen velmi krátká doba. Je to pro nás vinaře opravdu kvapík, aby stihli přesně na Svatého martina dodat do obchodů víno v požadované kvalitě. Svatomartinské musí být do 11. listopadu na regálech. Od 28. října se vozí do obchodních řetězců, takže už kolem 20. října se stáčí. A sklízet se musí od počátku září.

V jakých lahvích se prodává?

Zásadně v sedmičkách. Jsou opatřeny etiketou s emblémem svatého Martina a šroubovacími uzávěry od Vinařského fondu, který tímto způsobem kontroluje obrat. Z každé lahve se platí poplatek. Vinaři předkládají vzorky vína komisi, která ho ochutnává. Malí výrobci se tomuto schvalovacímu procesu ovšem vyhýbají, protože chtějí ušetřit.

Jak se mu vyhýbají?

Dávají na etikety trochu jiné nápisy, použijí třeba nějaké podobný název. Certifikace pro ně znamená dodatečné náklady. Navíc komise povoluje jen určité odrůdy: Modrý Portugal, Zweigeltrebe, Müller Thurgau, Moravský muškát a Veltlínské červené.

A vy náklady platit chcete?

Po velkých vinařích obchodní řetězce chtějí pravé svatomartinské, protože je vyžadují i zákazníci. Není vyloučeno, že za pár let obchodní řetězce změní strategii a budou požadovat jiná vína, třeba i méně kvalitní a levnější, než je dnešní pravé svatomartinské. A to by samozřejmě bylo nepříjemné, protože svatomartinské je vlastně jediná stálice moravského vína. Jinak jsou moravští producenti v obchodních řetězcích opravdu válcováni levnějšm dovozem z Jihu Evropy.

Jak se ta krize projevuje?

Pokud by chtěl někdo provozovat vinařství na Moravě jen srdcem, rychle se přiblíží bankrotu. V podstatě jde ale o ty samé potíže, na něž si v dnešní době stěžují v Česku všichni podnikatelé. Je to obecná nejistota z budoucnosti, nepředvídatelnost kroků ze strany státu a nedostatek lidí ochotných pracovat.

A i zákazníci začali na víně šetřit?

Samozřejmě. Do vína se krize přenesla tak, že se dnes lidé dívají na cenu jako na prioritu. To znamená, že požadují co nejnižší cenu v optimální kvalitě. Nízkou cenu jim ale moravské víno nemůže nabídnout z jednoho prostého důvodu: dotace českého státu jsou oproti dotacím jinde Evropě směšně nízké.

Vaše vinařství si ale nevedou špatně…

I díky svatomartinskému. Hraji si dokonce s představou, že bych mohl nabídnout českému zákazníkovi i svařák z moravského červeného vína. Speciální edice! Protože jinak prodáváme, a to velmi úspěšně, svařák z dováženého vína. Ale pravý moravský svařák to by mohl být do budoucna hit.