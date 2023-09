Česká módní návrhářka, která si otevřela obchod v Miláně. Z toho, co jsem dokázala, mě ještě mrazí, říká Claudie Simon

Lidovky.cz: Swlag jste původně rozjela v roce 2021 v Českých Budějovicích během covidové pandemie. Je to vhodný čas na spuštění značky?

Asi je to mou povahou, ale načasování jsem moc neřešila. Jsem hodně intuitivní typ, dám na své pocity, názory ostatních moc neřeším a myšlenku vlastní značky jsem měla v hlavě už několik let. Tenhle čas mi zkrátka přišel ideální, což se později ukázalo jako správné rozhodnutí. Vybudovala jsem si kolem sebe poměrně silnou komunitu lidí, která mě podporovala, a značce se začalo dařit. Musím ale přiznat, že někde v hloubi duše jsem cítila, že chci něco víc, že mi hranice rodného města a možná ani České republiky stačit nebudou…

Lidovky.cz: Jak vypadaly vaše designérské začátky?

Na své první kousky nikdy nezapomenu. Ikonická unisex trička s nápisem HEROIN mám v nabídce dodnes. Jejich design je inspirován reálným balením drogy, když ještě bývala v lékárnách jako medicína na kašel. Kromě toho vnímám to slovo ještě po svém. Hero-in neboli hrdina uvnitř každého z nás.

Lidovky.cz: Jak tedy došlo k vašemu přesunu do Itálie?

Na Miláno jsem byla navázána již dříve. O módu jsem se zajímala odmalička, původně jsem chtěla být stylistka. V Itálii jsem absolvovala různé módní a stylistické kurzy a nakonec si zaplatila studium na nejprestižnější designérské škole Instituto Marangoni. Kvůli covidu jsem byla nucena studium odložit a vrátit se na čas zpět do Čech, kde jsem zcela neplánovaně Swlag rozjela. Když se vše vrátilo do běžných kolejí, musela jsem zahájit studium a rodné Budějovice opustit.

Lidovky.cz: Takže jste Swlag přesunula do Milána…

Nebylo to úplně tak jednoduché. Hodně jsem o tom přemýšlela, obracela myšlenku horem dolem, řešila to s nejbližšími. Přece jen jsem byla „obyčejná“ holka v cizí zemi, která chce rozvíjet svoji módní značku. K tomu jsou potřeba finance, nějaké zázemí a pořádný kus odvahy. Pravdou ale je, že jakmile jsem se vrátila do Milána, věděla jsem, že Swlag i já patříme sem. Přijela jsem v řijnu 2022 a už v dubnu 2023 – tedy osm měsíců po dokončení studia – jsem otevřela svůj první obchod.

Lidovky.cz: Jak obtížné je celý projekt financovat a najít v cizí zemi vhodné prostory?

Ke splnění velkých snů jsou třeba velké kroky. Já jsem toho zářným příkladem. Abych mohla svůj sen realizovat, musela jsem prodat byt v Českých Budějovicích. Získané peníze jsem použila na rozjezd značky. Najít jako cizinka, která navíc nemluví plynně italsky, vhodné prostory, je kapitola sama o sobě. Tamní realitní trh je trochu divoký, obzvlášť pokud hledáte lukrativní prostory v centru města. Brera je pro mě nekrásnější čtvrtí v Miláně, moc jsem si přála otevřít Swlag právě tady. Když o tom mluvím, pokaždé mě z toho mrazí. V ulici Via Madonnina se uvolnil krásný prostor, který se mi stal osudným.

Lidovky.cz: Módních značek a designérů je na trhu poměrně dost. Čím je vaše tvorba výjimečná?

To, čím se Swlag asi nejvíce odlišuje od jiných brandů, je unikátnost v podobě originálních kousků. Díky kombinaci technik, které používám, nikdy nevytvořím dva stejné designy. Každý můj zákazník si odnese kousek, který nikdo jiný na světě mít nebude. To v dnešním mnohdy přeplněném módním světě považuji za jedinečné. Na jednom kousku pracuji klidně i několik dní. Navíc nemám žádný ateliér, tvořím přímo v obchodě, mnohdy před zraky zákazníků. Chci, aby každý, kdo si Swlag koupí, k němu měl vztah.

Lidovky.cz: Jaký druh módy tedy tvoříte?

Je to luxusní streatwear móda. V nabídce mám unisexové teplákovky, oversize trika, kšiltovky, ale i raincoaty. Důležitý je pro mě prémiový materiál, na kterém se podle mě nedá šetřit. Všechny kolekce Swlagu jsou navíc šité v menších soukromých dílnách, z velké části i v České republice. Ač je můj domov nyní tady, navázání na rodnou zemi je pro mě hodně důležité. Swlag je a vždycky bude česká značka.

Česká návrhářka Claudia Simon

Lidovky.cz: Co se tedy pod názvem skrývá?

Druhá linka, která Swlag a Čechy spojuje. Swlag je spojení dvou významů. První je ze slova SWAG, což je slangové ghettové označení někoho, kdo má extrémně výrazný a nepřehlédnutelný styl. Druhé je SVLAK, což je důmyslný truhlářský spoj, který dokáže spojit zdánlivě nespojitelné. V jednom životním období mě obě slova doslova pronásledovala téměř denně. A jak jsem je neustále používala, začala jsem je komolit. A vznikl Swlag.

Lidovky.cz: Nejaktuálnější novinkou je vaše účast na letošním zářijovém fashion weeku v Miláně. Jak se vám podařilo se tam dostat a co tomu předcházelo?

Pořád tomu nemůžu uvěřit, ale ano, mám tu čest se týdnu módy v Miláně účastnit. Hodně mi v tom pomáhá moje škola, Instituto Marangoni patří do top dvacítky světových vysokých škol módy. Jsem jediná z ročníku, která takhle rychle a poměrně úspěšně rozjela vlastní brand, čehož si na škole velmi cení. Mému dni D předchází spousta bezesných nocí, příprava nových designů, které se tam chystám představit, příprava celé show, stylingů a programu. Je to náročné, ale celé mě to neuvěřitelně nabíjí.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše další plány?

Přiznám se, že cíle nemám malé. Chci se rozrůstat, účastnit se přehlídek v rámci fashion weeků, otevírat obchody či pop-up story po celém světě. Samozřejmě včetně České republiky. Ze Swlagu chci vytvořit slavný a celosvětový brand.