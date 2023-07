Obchod s látkami i lékárna. The Design pro všechny, kterým se nelíbí, jak dnes pražské centrum vypadá

V ulici V Kotcích, kam směřují dva ze tří vchodů do nedávno otevřeného prostoru The Design, jsem asi rok bydlela. Ulice to je krásná, o čemž svědčí i pravidelně se trousící turisté, kteří se v ní rádi fotí, nebo často přijíždějící filmaři. Kromě malých, úzkých barevných domků ale nic navíc nenabízí, a většinou tak bývá opuštěná. Sem tam do ní sice někdo zabloudí, nikdy jsem se však nezbavila pocitu, že jen proto, aby dokončil úkol v městské únikové hře.

Jaká to škoda! Ulice V Kotcích je opravdu jedna z nejkrásnějších uliček v Praze. Dostatečně schovaná, aby ji nenašel každý, a zároveň tak akorát velkorysá, aby ho přivítala. Jenže ulice ještě do konce minulého roku – pokud tedy nepočítáme jednu opuštěnou večerku s alkoholem a vstup do hotelu pro cizince – neměla v podstatě co nabídnout.

To se konečně změnilo. Od loňského listopadu tu najdete útulnou kavárnu, obchod s českými, ale i zahraničními designéry a také galerii. Prostor nadto víc než chytře propojuje blízké Havelské tržiště a právě ulici V Kotcích, odkud je na místo, kde obchodníci prodávají ne příliš vkusné suvenýry, přímý výhled. „Trochu jako nebe a dudy, že?“ říká s pohledem na Havelské tržiště plné stánkařů Míla Umanec Bulířová, která odpovídá za provoz nového, prosvětleného podniku. Naráží právě na klid v úzké ulici a ruch na protějším turistickém tržišti.

Odtud ostatně do The Design přichází většina návštěvníků. Dovnitř téměř 150 m2 velkého obchodu, kavárny a galerie láká nejen vkusně dekorovaná výloha prezentující český design, ale i umělecké dílo Michala Pustějovského a místní kurátorky Romany Drdové. „Vnímám ho jako dialog mezi námi a kolemjdoucími,“ říká mi k poutavé vizuální instalaci v jedné z výloh její autorka.

Obchod s látkami i lékárna

Velkorysý prostor The Design byl původně rozdělen na několik menších, což na stěnách připomínají úmyslně zvýrazněné linie nedávno zbořených zdí. „Je to dům z roku 1904. Zde jsme od roku 1997 provozovali lékárnu, předtím se tady prodávaly látky. Všude byly podhledy a snížené stropy,“ líčí mi Míla Umanec Bulířová v hlavní místnosti vzniklé ze tří menších a připomíná, že dnešní kavárna stojí tam, kde měli lékárníci ještě donedávna laboratoř. V ní vyráběli léky ušité na míru potřebám svých věrných zákazníků, a nejeden pražský lékař posílal své pacienty právě proto sem.

Za koncepcí The Design stojí tři ženy, Olga Rühle, Míla Umanec Bulířová a Romana Drdová. Majitelka, provozovatelka a kurátorka. Kromě designu a galerie nabízejí v prostorách skvělou výběrovou kávu a klidné místo k sezení.

Lékárna, kterou později od majitelů převzal nájemník, ale během covidu skončila. A na stole tak měla Míla Umanec Bulířová, a zejména majitelka domu Olga Rühle jasnou otázku: Co s prostorem kolaudovaným jako lékárna udělat? Obchod, zněla odpověď. Ne však stroj na peníze, ale obchod, který bude obě ženy bavit provozovat a vlastnit. Padlo tak rozhodnutí: na Havelském tržišti vznikne krásné místo plné autorského designu a umění. Prostor, který bude symbolicky vracet centrum jeho obyvatelům.

Míla Umanec Bulířová neváhala ani minutu, sama má k tématu blízko. Bydlí totiž v srdci metropole. „Často se setkávám s názorem, že centrum je pro turisty, a komu to vadí, ať se odstěhuje. Tak to ale není. Podle mě by se tady mohlo žít úplně stejně jako všude jinde. Navíc by ze vzájemného soužití mohly těžit obě strany,“ myslí si. K názoru se připojuje její kolegyně a umělkyně Romana Drdová, která odpovídá za dění nejen v prostorách design shopu, kam vybírá autory, ale zejména v podzemní galerii.

„Mám za to, že The Design je velký krok pro všechny, kteří nesouzní s tím, jak dnes pražské centrum vypadá. Oni s tím totiž možná nesouhlasí ani samotní turisté. Je to výzva a zároveň prostor, kam si můžete jít v klidu sednout, když se zrovna ve městě budete pohybovat,“ dodává.

Umění a design

Onen zen si můžete navodit nejen šálkem výběrové kávy ve vkusném keramickém hrníčku, ale právě i designem. Kromě obligátních designérských jmen a značek, jako je Qubus, Daniel Piršč nebo Jiří Pelcl, obchod nabízí i sklářského umělce Lukáše Nováka, keramické výrobky pražské umělkyně, modelky, fotografky a DJky tvořící pod brandem Vutru nebo keramiku z letenského studia Plody Erlanu. Kromě českých jmen tu najdete sklo od vídeňských umělců Ursula Futura.

To vše v doprovodu uměleckých objektů, například od jedné z nejvýraznějších tváří současného designu Tadeáše Podrackého. „Umělci se často stávají designéry a naopak, proto chceme i tento prostor s uměním dole v galerii trochu propojit,“ říká Romana Drdová, „je to, jako když máte v galerii obraz z 16. století a vedle něj moderní židli. Donutí vás to věci porovnat a přemýšlet.“

Kurátorka v podzemní části, kde sídlí právě galerie, čtyřikrát do roka představí novou výstavu. Aktuálně můžete v prostorách The Design vidět expozici Would You Still Love Me If I Were a Worm? mapující skrze díla čtyř umělkyň (Aleksandry Vajd, Anny-Marie Berdychové, Terezy Štětinové a Anny Ruth) postavení ženy v současném umění.

Tak až půjdete na jejich vernisáž, nezapomeňte si dát v útulné kavárně šálek a okouknout horké novinky české designérské scény. Cestou zpět se zase můžete potichu usmát směrem ke stánkařům na Havelském tržišti a turisty, kteří se vás budou ptát na Starbucks nebo Primark, raději poslat sem.