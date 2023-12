Ježíšek v ohrožení. Jak moderní výchova vytlačuje stoletou českou vánoční tradici

V mnoha rodinách se v neděli večer stane zázrak. Po zacinkání zvonečku se pod rozsvíceným stromečkem zjeví kupa dárků. Ježíšek podle průzkumů navštíví tři čtvrtiny českých domácností s dětmi.

Přibývá ale takových, kde dárky nenosí Ježíšek anebo vánoční nadílka neproběhne vůbec. „Dříve jsme debatovali, jestli děti nebudou ochuzené, když Ježíška nezažijí,“ vzpomíná psycholog z psychologického centra Psychoterapie Anděl Jan Kulhánek. „Dnes už je ale tolik různých výchovných přístupů, že nejde říct, co je dobře a co špatně, a každá rodina si volí model, který jí vyhovuje nejvíc.“

Třeba starší děti Zdeňky Šíp Staňkové si tajemné obdarování ještě pamatují, nejmladší dceři Ježíšek už dárky ale nepřinesl. „Zastávám určité hodnoty, do nichž idea Ježíška přestala zapadat, a nebudu v tom pokračovat jen proto, že je to tradice nebo to dělají ostatní,“ prohlašuje autorka projektu Děti jsou taky lidi, která prosazuje respektující výchovu. „Nechci své dceři lhát a přišlo by mi vůči ní nedůstojné, kdybychom všichni věděli, jak to je, jen ona ne.“