Australští vědci vyvinuli písmo, které pomáhá učení

MERLBOURNE Australští vědci uvádějí, že vytvořili nový nástroj, který může studentům pomoci napěchovat si do hlavy učivo před zkouškami. Nejde přitom o žádnou technologicky vyspělou pomůcku, ale „obyčejné“ písmo v podobě, která má pomáhat zapamatovat si informace, napsal zpravodajský server The Guardian.

K vývoji nového druhu písma se spojila specializovaná laboratoř melbournské Univerzity RMIT a designová škola. Výsledkem je „Sans Forgetica“ - písmo využívající psychologické a designové teorie pomáhající schopnosti zapamatovat si a udržet informace.



Do studie účinku nového druhu písma se zapojilo zhruba 400 vysokoškoláků. Výsledky sice nejsou nijak ohromující, ale přece jen si ti, kdo studovali z textů zapsaných písmem Sans Forgetica, zapamatovali 57 procent, zatímco těm, kdo četli běžný Arial, uvízlo v hlavě 50 procent.

Podle vysokoškolského učitele typografie Stephena Banhama má nový druh písma nezvyklý sklon o sedm stupňů doleva a mezery v každém písmenu. „Mozek se přirozeně snaží tyto tvary doplnit. Díky tomu zpomalí čtení a aktivuje paměť,“ řekl Banham listu The Guardian.

Podle Janneke Blijlevensové, která přednáší marketing, je design písma postaven na „konceptu žádoucí obtížnosti“.

„Když se chceme něco naučit a zapamatovat si to, je dobré přidat k procesu učení trochu překážek, protože když je něco příliš snadné, nevytvoří to žádnou paměťovou stopu,“ uvedla. „Ovšem když je to příliš těžké, také to žádnou stopu v paměti nezanechá. Proto je třeba hledat onu zlatou střední cestu,“ dodala.

Tento druh písma vznikl primárně pro studenty připravující se na závěrečné zkoušky, ale mohl by se rovněž využívat jako pomůcka při studiu cizích jazyků, anebo pro starší osoby potýkající se s úbytkem paměti.

Banham, který už vytvořil asi 20 různých druhů písma, uvádí, že Sans Forgetica by bylo nejlepší využívat na kratší texty. „Rozhodně byste v něm nechtěli číst román. Z toho byste nejspíš měli pěknou bolest hlavy,“ dodal Banham.

Vývoj nového druhu písma trval asi šest měsíců a testovaly se tři různé verze. Písmo Sans Forgetica je dostupné k volnému stažení jako font a rozšíření prohlížeče Chrome na adrese sansforgetica.rmit.