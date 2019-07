Ženám se zdají erotické sny častěji než dříve. Máme jim přikládat váhu?

V některých oblastech vědění se má už dlouho za to, že sny jsou okénkem do našich podvědomých tužeb. Což je poněkud nepříjemné v případě, že jste zrovna měli lechtivý sen o někom, o kom byste takto snít neměli. Vědec Michael Schredl z univerzity v německém Freiburgu, jenž se věnuje výzkumu spánku, zjistil, že ženy mají erotické sny častěji než kdy dříve, ačkoli v tomto směru stále nepředčily muže, píše britský deník The Guardian.

Ve své nové studii, zveřejněné v časopise Psychology & Sexuality, Schredl uvádí, že průměrný podíl erotických snů u 2097 dospělých účastníků průzkumu byl 18 procent. Mladí lidé měli více erotických snů než starší. Vědci přišli s vysvětlením. Ženy se díky feminismu už tolik neváhají s erotickými sny svěřit a sex není tak významnou součástí života starších lidí, jako je tomu u mladých. Zeptali jsme se vědců: Proč se nám zdají sny? Profesor psychologie na univerzitě ve Swansea Mark Blagrove ale říká, že retrospektivní průzkumy - ty, v nichž lidé jen vzpomínají na své sny a nevedou si záznamy - by měly být brány s rezervou. Ve studii badatele Antonia Zadry z Montrealské univerzity z roku 2007 byl totiž podíl erotických snů u mužů i žen osm procent, ankety se zúčastnilo 3500 lidí. Ženy více snily o bývalých nebo současných partnerech, muži o různých sexuálních partnerech.

Blagrove na základě své dosavadní práce očekával, že podíl erotických snů bude vyšší než osm procent. „Lidé mají tendenci snít o tom, co se dotýká jejich emocí. A proto by se dalo předpokládat, že sexuálního obsahu bude více,“ dodal vědec. Sny si užívejte

Napětí nebo problémy v denním životě do snů většinou pronikají také. Pokud má někdo spokojený sexuální život, nemusí mít erotické sny vůbec, „protože v tomto ohledu nemá žádné starosti nebo nepociťuje napětí“. Podle Blagrovea se přitom jen 15 procent snů týká denních událostí nebo problémů. Výzkum Dylana Seltermana z Marylandské univerzity se v roce 2014 zabýval tím, jak sny - a především ty o nevěře - ovlivňují následující den chování dotyčného vůči partnerovi. Blagrove ale považuje za zajímavé spíše aktivity, které účastníci studie provozovali předešlý den. „Nic nenasvědčovalo tomu, že jejich sny budou mít erotický obsah. To znamená, že erotické sny nemají přímou souvislost s děním nebo starostmi předchozího dne.“

Znamená to, že erotické sny nemají žádný význam? „Z této studie podle mne vyplývá, že to není tak jednoduché. Erotické sny mohou být náhodné a stejně tak mohou být odrazem významných událostí nebo stresu ve dne. Pro jedince opravdu mohou něco znamenat,“ uvedl Blagrove. Tak si to užijte a buďte vděční, neboť by to mohlo být horší - Schredl rovněž zjistil, že čtyři procenta snů jsou o politice.