Lidé v noci pozorovali ‚tajemnou‘ světelnou čáru na obloze. 150 Nizozemců hlásilo UFO, za úkazem stojí Elon Musk

Praha Neobyčejný úkaz na noční obloze nabídl průlet satelitů Starlink pro „vesmírný internet“ společnosti SpaceX. Zářící body seřazené v jedné linii pozorovala celá řada lidí nejen ve světě, ale také v Česku, kde byly družice vidět nejlépe z východní části republiky. Pozorovatelné z Česka měly být i během sobotního večera.

V Nizozemsku neobvyklý nebeský úkaz polekal obyvatele natolik, že zasypali svými komentáři webovou stránku určenou k pozorování UFO. Někteří se dokonce strachovali, že tento „vlak hvězd“ je začátkem mimozemské invaze.

Zatímco u nás jev zachytilo jen pár nadšenců, v Nizozemsku spustil skoro masovou paniku. Server phys.org informoval o zhruba 150 reakcích zmatených Nizozemců, kteří zaplavili svými pozorováními ufologický web www.ufomeldpunt.nl. „Je to dlouhá řada světel. Rychlejších než letadlo,“ zněl jeden ze znejistělých komentářů. „To Rusko útočí na Spojené státy? Nebo je to UFO? Vážně nevím,“ obávali se někteří blížící se katastrofy.



Žádná válka ani mimozemská invaze se však nekonala. Šlo o 60 satelitů, které v pátek ráno vynesla raketa Falcon 9 firmy SpaceX, kterou vlastní vesmírný vizionář Elon Musk. Vynesení družic odstartovalo jeho připravovaný projekt Starlink, který by měl vytvořit na oběžné dráze systém bezmála 12 000 satelitů, jež mají zajistit celosvětově dostupný a levný přístup k internetu.



Unikátní pohled na světelný řetězec je možný díky poloze satelitů na velmi nízké oběžné dráze. Navíc jsou družice ještě stále blízko sebe, zanedlouho se však rozdělí, aby zaujaly své finální místo na orbitě. „Hvězdný vláček“ měl být opět viditelný při dalším průletu i z českého území během sobotního večera. Průlet satelitů v dalších dnech ukazuje například tento model.



SpaceX bude v rámci projektu Starlink družice vysílat i v následujících letech. Celý systém by se podle uzavřených smluv měl rozběhnout do roku 2027. Musk doufá, že mu Starlink pomůže finančně i technicky v dalších vesmírných projektech, včetně kolonizace Marsu. Podobné nebeské efekty by se tak v dalších letech mohly stát poměrně běžnou součástí noční oblohy.