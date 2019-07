Zaplaví tajemnou Oblast 51 statisícový dav Američanů? Budeme střílet, varuje vtipálky armáda USA

WASHINGTON Jako nevinný žert vznikla na Facebooku událost, která vyzývá uživatele sociální sítě k prozkoumání Oblasti 51, což je přísně hlídaná základna amerického letectva. V současné době událost čítá přes dva miliony zájemců. Všichni mají stejný cíl – společně najít mimozemšťany. Ti by měli být údajně ukrytí v areálu.

Americké Výzkumné centrum leteckých sil Oblast 51 ve státě Nevada je po dlouhá léta ohniskem konspiračních teorií. Existuje mnoho teorií o tom, že v oblasti americká vláda uchovává tajemství o mimozemšťanech a UFO, píše server CNN.



„Pojďme se všichni sejít v Oblasti 51 a společně vstoupit dovnitř. Pokud poběžíme jako Naruto, můžeme se pohybovat rychleji než jejich střely. Pojďme spatřit mimozemšťany,“ píší na facebookové události Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us organizátoři akce.



Cílem celé akce je shromáždit takové množství lidí, které nedokáže zastavit ani střelba. Účastníci chtějí na vlastní oči vidět mimozemšťany a odkrýt údajná vládní tajemství o UFO, která podle nich Oblast 51 schraňuje.



Událost, naplánovaná na 20. září 2019, se stala natolik populární a rozšířenou, že americké letectvo bylo upozorněno na možnou hrozbu. „Oblast 51 je výcvikovým táborem pro americké ozbrojené síly a my uděláme vše pro to, abychom odrazili kohokoli, kdo se pokusí vniknout dovnitř,“ řekla americkému serveru The Washington Post mluvčí amerického letectva. „Americké letectvo je vždy připraveno chránit Ameriku a její majetek,“ dodala. Také armáda dala jasně najevo, že se nebojí chránit areál silou.



Přes 1,2 milionu uživatelů zatím přislíbilo svou účast a další milion lidí projevil o akci zájem. Událost sice zprvu vznikla jako vtip, ale v současné době se jen těžko pozná, kdo se k akci připojil jako fanoušek sci-fi, případně zda chtěl podpořit žert.



Herec Danny DeVito přidal na svůj twitterový účet fotografie svých slavných kolegů, kteří událost podporují.

K facebookové události se připojují nejen Američané, ale i uživatelé z celého světa, mimo jiné i Češi. Svou účast přislíbila i řada známých osobností. Herec Danny DeVito přidal na svůj twitterový účet fotografie svých slavných kolegů, kteří událost Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us podporují. Mezi nimi Neil Patrick Harris, Dwayne Johnson známý jako „The Rock“ či Keanu Reeves.

V minulosti se už pokusila řada lidí do Oblasti 51 proniknout, jenže tyto osoby narazily na nekompromisní ochranku. Například v lednu letošního roku odmítl jeden civilista zastavit, přičemž v ruce držel „neurčitý objekt válcovitého typu“. A protože nezastavil ani po několika výzvách, strážní jej zastřelili, jak stojí v oficiální zprávě o incidentu.

Méně nekompromisní byli vojáci v roce 2016, kdy se do oblasti vypravila show BBC s názvem „Konspirační cesta“. Všech dvanáct členů štábu bylo nalezeno, zatčeno a přinuceno tři hodiny ležet hlavou k zemi, zatímco je členové FBI prohledávali. Následně už je strážci zákona pustili, ale filmaři museli zaplatit pokutu ve výši 375 liber, píše server Dailymail.co.uk.