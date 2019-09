Z recese reálnou hrozbou. Plán útoku na tajemnou Oblast 51 ožil na internetu vlastním životem

NEVADA/WASHINGTON Na 20. září byl naplánován útok na tajemnou americkou vojenskou základnu Oblast 51 (Area 51). Z recesistické akce se rychle stala potenciální katastrofa, protože vojáci mají povoleno na narušitele střílet. Organizátor sice akci zrušil, ale až během pátku se ukáže, zda ji náhodou někdo nebral vážně. Do oblasti už se totiž v předstihu vydali minimálně dva holandští youtubeři.

Jsou na přísně střežené americké základně v Oblasti 51 mimozemšťané? Můžeme je vidět? Nebo ještě lépe - můžeme je osvobodit? To jsou otázky, které se několik dlouhých měsíců honily hlavou mnoha uživatelů internetu.

Vše začalo akcí Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (Zaútočíme na Oblast 51, všechny nás zastavit nemůžou), kterou v červnu založil 21letý student Matty Roberts na sociální síti Facebook. Netrvalo to dlouho a nevinný vtip vyrostl do takových rozměrů, že se ho zalekl sám organizátor a akci počátkem tohoto týdne zrušil. V extrémním případě by totiž šlo o lidské životy.

Přitom už ze samotného popisu akce bylo jasné, že jde o vtip. „Všichni se sejdeme na nevadském venkově a zorganizujeme tam útočící skupiny. Pokud budeme běžet rychleji než Naruto (populární nindža z japonské mangy stejného jména, pozn. aut.), budeme rychlejší než kulky z jejich zbraní. Pojďme se podívat na ty mimozemšťany,“ psalo se v popisu.

Stvořili jsme monstrum

Akce na Facebooku rychle narůstala. Netrvalo to dlouho a útoku se mělo podle sociální sítě zúčastnit více než 1,6 milionu lidí. Takový dav by byl teoreticky druhou největší armádou na světě. Dá se očekávat, že drtivá většina lidí akci pochopila správně jako recesi, ale kdyby byť jen zlomek tohoto počtu vzal akci vážně, mohly by nastat problémy.

Zbytek internetu se mezitím královsky bavil. Vznikaly obrázkové vtipy a obdobné akce, které nabádaly například k útoku na Bermudský trojúhelník. Obyvatele okolních měst v Nevadě popadl strach. „Představa toho, že se tolik lidí nahrne do městečka, které má jen 54 obyvatel, je děsivá. Nemyslím si, že je to nereálná hrozba,“ sdělila agentuře Associated Press (AP) Connie Westová, hoteliérka ve městě Rachel, které má k Oblasti 51 nejblíže. „Někdo určitě přijde k úhoně a jiní skončí ve vězení. Tohle není něco, o čem by se dalo žertovat,“ myslí si Kerry Lee, šerif zodpovědný za Rachel.

time traveler: what are you doing?

me: getting ready to run into Area 51

time traveler: oh, the Area 51 massacre is this year?

me: pic.twitter.com/roZb86RD6Q — ☁️lily☁️ (@tobesomean) 13 juillet 2019

UFO festival

Městečko nakonec docela otočilo. V srpnu začaly v Rachel přípravy na festival Alienstock, jakousi parodii na populární Woodstock. K festivalu nakonec nedošlo, 13. září byl v Rachel oficiálně zrušen. Pořadatelé se ale nehodlají možnosti přijít k penězům vzdát - přípravy na festival stále probíhají, ale ten se nakonec bude konat v Las Vegas. Kromě koncertů a jiných kulturních lahůdek na něm mají probíhat také přednášky o mimozemšťanech.

Dne 10. září málem došlo k tragédii, když armáda u Oblasti 51 zadržela dva holandské youtubery. Ties Granzier (20) a Govert Sweep (21) se snažili překonat první záchytný bod u základny. Youtubeři do oblasti přicestovali kvůli naplánované akci téměř dva týdny předem.

Celý plán útoku na Oblast 51 byl nakonec oficiálně zrušen, událost z Facebooku zmizela. Z nevinného vtipu se stala ohromná potenciální katastrofa. Akce byla naplánovaná na 20. září, takže se teprve ukáže, zda k nějaké tragédii nedojde.

Budeme střílet

Kdyby se totiž nakonec našlo pár těch, kteří to myslí s útokem vážně, americká armáda je proti nim připravena svoje území bránit. „Oblast 51 je výcvikovým táborem pro americké ozbrojené síly a my uděláme vše pro to, abychom odrazili kohokoliv, kdo se pokusí vniknout dovnitř,“ řekla americkému serveru The Washington Post mluvčí amerického letectva.

Oblast 51 opravdu podléhá nejpřísnějšímu stupni utajení a její personál se případnému útoku opravdu smát nebude. Jde ale o lákavý cíl a v minulosti se řada lidí pokoušela do základny proniknout. Například v lednu letošního roku odmítl jeden civilista zastavit. V ruce přitom držel „neurčitý objekt válcovitého typu“. Nereagoval a vojáci ho na místě zastřelili. Alespoň tak to stojí v oficiální zprávě o incidentu.

Je znám případ z října roku 2012 kdy se k základně snažila dostat dvanáctičlenná skupina dokumentaristů z televize BBC. Vojáci filmaře zajali a drželi je tři hodiny na mušce svých útočných pušek M16. Veškeré filmařské vybavení jim bylo zabaveno a každý z týmu musel zaplatit pokutu 375 liber.