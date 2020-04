Nový výzkum zpochybňuje kolektivní imunitu. Nejméně protilátek na covid-19 zjistil u mladých lidí

Praha/Šanghaj Zhruba třetina osob uzdravených z nemoci covid-19 může mít příliš málo protilátek, takže se mohou nakazit i podruhé a nemoc znovu šířit. To by ovšem znamenalo, že princip kolektivní imunity, která by měla zastavit postup epidemie, nemusí v případě nového koronaviru fungovat.

Znepokojivou informaci přinesl výzkum vědců z univerzity Fu-tan v čínské Šanghaji, který vedl profesor Chuang Ťing-che. „Naše poznatky jsou klinickým pozorováním z frontové linie. K vytvoření závěrů budou zapotřebí i data z jiných částí světa,“ zdůraznil profesor Chuang Ťing-che pro hongkongský list South China Morning Post. Pokrok v Evropě je křehký, varuje WHO. Rušení opatření proti koronaviru musí Evropa zvážit Studie byla předběžně zveřejněna v databázi Medrxiv, zatím však nebyla odborně recenzována. Zprávy o lidech, kteří se uzdravili z nemoci covid-19 a poté, třeba i po několika týdnech, se nakazili znovu, už přišly z Číny dříve. Nebylo však vždy zcela jasné, jestli jejich uzdravení bylo dostatečně prokázáno, protože vnější příznaky tohoto onemocnění se vytrácejí v době, kdy viry ještě v těle kolují. Z Japonska rovněž přišly zprávy o dvou uzdravených pacientech, u nichž lékaři po dvou testech uznali, že se v jejich organismu viry nevyskytují. Avšak oba byli později opět testováni jako pozitivní na přítomnost nového koronaviru. To mohlo znamenat, že se buď opravdu opět nakazili, anebo mohly být některé výsledky laboratorních testů nesprávné. Nejméně protilátek u mladých Nynější studie z univerzity Fu-tan pracuje s větším množstvím sledovaných „uzdravených“ pacientů. Výzkumníci uvedli, že jich bylo 175 a všichni prodělali jen mírnou formu nemoci covid-19. Z nich se při pozdějších testech u deseti nepodařilo v laboratoři detekovat žádné protilátky a u dalších 42 byla hladina protilátek v krvi tak nízká, až se lékaři obávají, že nepředstavují dostatečnou obranu proti viru, pokud by člověka znovu napadl. Protilátky si vytváří tělo poté, co je napadeno infekcí, a jimi se brání. Jejich přítomnost v těle po uzdravení naznačuje, že organismus je připraven k obraně a při příští nákaze stejným původcem se už ochrání. Pokud je však protilátek příliš málo, nemohou zabránit opětovnému propuknutí nemoci. U nového koronaviru však zatím nelze s jistotou říci, kolik protilátek je opravdu málo a kolik už dost. Podle zveřejněného čínského výzkumu měli nízkou hladinu protilátek zejména mladí lidé ve věkové skupině 15 až 39 let. Ti by se tedy pravděpodobně mohli nejsnáze znovu nakazit a nemoc také šířit. Oproti nim trojnásobnou hladinu protilátek měli v krvi lidé ve věkové skupině 60 až 85 let.