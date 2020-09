Oči jako vstupní brána viru do těla. Příznakem nákazy covidem může být podle nové studie i zánět spojivek

Praha/Ottawa Zakryté dýchací cesty se v době covidové pandemie staly běžnou prevencí proti šíření viru. Ukazuje se však, že koronavirus může tělo infikovat i přes oční sliznici. Tvrdí to nová mezinárodní studie. Dalším příznakem nemoci covid-19 může totiž být - vedle zvýšené teploty, kašle či ztráty čichu a chuti - i zánět spojivek.

„Zjištění naznačuje, že se covid-19 může přenášet infikovanými slzami a sekrety spojivky. Oči mohou sloužit jako vstupní portál pro vir SARS-CoV-2,“ píše se ve studii publikované lékařským časopisem British Columbia Medical Journal (BCMJ).

Autoři mezinárodní studie své tvrzení opírají o data z průzkumu mezi infikovanými novým typem koronaviru v čínské provincii Chu-pej. Dvanáct z 38 sledovaných pacientů tam totiž projevovalo příznaky odpovídající konjunktivitidě (zánětu spojivek), tedyzduření a otok spojivek a zvýšené slzení „SARS-CoV-2 může být přenášen okem, na základě schopnosti viru napadnout spojivku,“ stojí také v publikaci vědců. Je ale zapotřebí dalšího výzkumu k objasnění toho, jak covid-19 oči ovlivňuje, doplňují badatelé.

Web Business Insider připomněl červencové prohlášení ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční choroby Anthony Fauciho ve Spojených státech. Právě on tehdy zmínil, že ačkoliv je šíření nemoci přes oční sliznici spíše minoritním způsobem přenosu, je dobré se preventivně chránit.

„Chcete-li maximalizovat své šance vyhnout se koronaviru, je rozumné si oči zakrývat,“ sdělil Fauci v červenci. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA doporučují nosit ochranné štíty u zdravotníků, nejde však o každodenní povinnost. „Nemoc se spíše přenáší kapénkami, tedy když někdo mluví, kašle nebo kýchá,“ doplnil.

„Nebezpečí koronavirové infekce závisí na velikosti infekční dávky. Daleko intenzivnější hrozba vzniká při přímém dýchání infekčního aerosolu nebo vdechnutí velkého množství viru v prostředí, které je virem zamořené,“ sdělil serveru Lidovky.cz přední český infekcionista z Nemocnice na Bulovce a autor úspěšného koronavirového manuálu Jiří Beneš.

Z roušky do nosohltanu

Riziko nákazy cestou oční sliznice ale Beneš nezpochybňuje. „Typicky k takové infekci může dojít, když budeme mít kontaminované ruce od použité roušky nebo kapesníku, a pak si třeba oči promneme. Tak se virus dostane na oční spojivku a odtud slznými vývody do nosohltanu.“

Oči jsou tímto způsobem propojeny s nosní sliznicí, a to může být cesta přenosu infekce. „Množství viru, které se do těla dostane touto cestou, je ale poměrně malé,“ vysvětlil Beneš. Podle něj jde o jakési přidané riziko, které se může uplatnit v hraničních situacích. „Proto se doporučuje nedotýkat se v dopravních prostředcích obličeje, nesahat si do očí nebo do nosu,“ dodal.

Potřeba chránit se brýlemi záleží podle Beneše na individuální situaci. Jestliže se setkáme tváří v tvář s člověkem, který kašle, pak je ochrana očí na místě. „Z toho důvodu třeba lékaři, kteří jsou v ambulanci a vyšetřují pacienty s akutními respiračními potížemi, mají mít na sobě ochranné štíty nebo brýle. Naopak lékař, který vyšetřuje třeba břicho, je použít nemusí, “ řekl Jiří Beneš. „Vše je dáno velikostí rizika, které odvozujeme z konkrétních situací. Záleží na tom, s jakým pacientem se lékař setká a jaký úkon vykonává,“ dodal.