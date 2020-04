Rodina Stephena Hawkinga darovala nemocnici jeho osobní plicní ventilátor pro boj s koronavirem

Londýn Rodina zesnulého fyzika Stephena Hawkinga darovala Královské nemocnici Papworth v univerzitním městečku Cambridge jeho osobní plicní ventilátor. Hawkingova dcera uvedla, že tak chce alespoň částečně pomoci v boji se šířící se pandemií koronaviru.

Podle Lucy Hawkingové se jejímu otci dostalo ve zmíněné nemocnici skvělé péče, když se tam léčil jako pacient. Nyní se tak rozhodla laskavost oplatit tím, že zdravotníkům věnovala osobní plicní ventilátor uznávaného vědce, který zesnul v březnu roku 2018.

„Poté, co náš otec zemřel, vrátili jsme většinu zdravotnických prostředků Národní zdravotní službě (NHS). Něco jsme si ale museli koupit sami, včetně ventilátoru. Všechno jsme nyní předali nemocnici v Cambridge, abychom přispěli v boji s covid-19,“ uvedla Lucy Hawkingová.



Nemocnice Papworth je známá svým zaměřením na transplantace srdce a plic. Po vypuknutí koronavirové krize musela zdvojnásobit kapacitu jednotek intenzivní péče. Hawking, který je známý mimo jiné svou knihou Stručná historie času, se zde také jednu dobu léčil, uvedl server BBC.

„Péče, kterou můj otec v této nemocnici byla úžasná, obětavá a plná soucitu,“ uvedla Hawkingová. Její dar ocenil osobně šéf kliniky respirační medicíny Mike Davies. „Chtěli bychom vzdát velký díky Hawkingově rodině za to, že nás v této těžké chvíli podporuje,“ sdělila nemocnice.

Dar ze strany rodiny známého vědce, který býval označován za nástupce Isaaca Newtona či Alberta Einsteina, přišel v době, kdy Spojené království čelí těžkému nedostatku ventilátorů. V polovině března požádal britský premiér Boris Johnson místní společnosti, aby pomohly při výrobě ventilátorů, ale do první poloviny dubna jich měla NHS k dispozici pouhých 10 tisíc.

Nemocnice v Británii zatím hlásí na 18 100 mrtvých na covid-19. Informovalo o tom ve středu britské ministerstvo zdravotnictví. Skutečný počet lidí, kteří v Británii zemřeli kvůli šíření viru SARS-CoV-2, je už podle všeho nad 20 tisíci. Vyplývá to z informací od provozovatelů domovů pro seniory nebo britského statistického úřadu. Deník Financial Times na základě vlastních propočtů napsal, že obětí už by mohlo být více než 40 tisíc.