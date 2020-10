Sondě se podařilo zavřít dvířka schrány se vzorky z planetky Bennu. Na vrátit by se měla v roce 2023

Washington Americké sondě OSIRIS-REx se podařilo hermeticky uzavřít schránu se vzorky nabranými na planetce Bennu, na níž přistála minulý týden. Podle agentury AFP to oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Sonda by se měla vrátit na zemi i s nasbíraným prachem v roce 2023.

„Operaci jsme úspěšně zakončili,“ prohlásil dnes šéf projektu OSIRIS-REx Rich Burns. Sonda minulý týden nabrala množství materiálu, dokonce se jí podařilo překročit očekávání vědců. Následně se však objevilo podezření, že by se mohla stát obětí svého vlastního úspěchu. Kvůli větším úlomkům horniny se totiž nedovřely dvířka schránky a materiál unikal ven. Hrozilo tak, že by při několikaleté cestě zpět na zem všechen vypadl a na Zemi by se nedostaly žádné vzorky.



Vědci proto pomocí manipulační mechanické paže na sondě přerovnali obsah v jejím úložném prostoru a dvířka se následně úspěšně uzavřela. Celá operace trvala asi 36 hodin. Každý jednotlivý příkaz totiž putuje k planetce vzdálené více než 322 milionů kilometrů od Země přes 18 minut. Vědci si přitom ještě chtěli po každém kroku ověřit, že dopadl podle očekávání.

Tým však kvůli neočekávaným komplikacím nemohl zvážit odebraný vzorek a nemá tak jasnou představu, kolik materiálu se vlastně podařilo nasbírat. Jeden z vědců Dante Lauretta se domnívá, že otevřenými dvířky mohly za několik dní zmizet desítky gramů. Stále však ve schráně zůstává nejméně 400 gramů, spíše však více. „Máme pravděpodobně více než kilogram,“ řekl.



Sonda má okolí planetky Bennu opustit v březnu, cesta zpět na Zemi jí zabere asi dva a půl roku. V září roku 2023 by tak měla přistát v poušti v americkém státu Utah.