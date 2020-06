Tři ze čtyř vědců stáhli studii o škodlivosti hydroxychlorochinu. Pochybují o kvalitě použitých dat

New York/Londýn Tři ze čtyř autorů stáhli vědeckou studii, podle které může lék proti malárii hydroxychlorochin uškodit při podávání některým pacientům s covidem-19. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. Na základě této studie zveřejněné v prestižním časopise The Lancet přitom byly pozastaveny klinické testy tohoto antimalarika v řadě zemí světa včetně Česka. Například Světová zdravotnická organizace (WHO) už ale ve středu oznámila, že testování obnoví.

Trojice vědců z USA a Švýcarska, která se rozhodla studii o hydroxychlorochinu a jemu podobném chlorochinu stáhnout, uvedla jako důvod, že má pochybnosti o kvalitě a ověřitelnosti použitých dat. Vakcína proti covidu-19 bude počátkem příštího roku, český projekt začal pozdě, říká šéf asociace Výzkumníci uvedli, že společnost Surgisphere, která jim dala data k dispozici, je odmítá poskytnout dalším vědcům k ověření, a závěry studie tak není možné nezávisle potvrdit.

„Neučinil jsem dost pro to, abych se ujistil, že zdroj dat je pro toto využití vhodný,“ uvedl hlavní autor studie Mandeep Mehra. „Za to i za všechny přímé i nepřímé problémy se hluboce omlouvám,“ dodal. Čtvrtý autor studie Sapan Desai, který je ředitelem medicínské společnosti Surgisphere, se odmítl ke stažení připojit a podle Reuters se k němu ani nijak nevyjádřil. Pochybná data studie Studii zveřejnil prestižní medicínský časopis The Lancet 22. května. Podle autorů vycházela z dat o 96 000 pacientech. Čtveřice vědců v ní tvrdila, že by podávání antimalarika hydroxychlorochin při léčbě covidu-19 mohlo některým pacientům uškodit. Upozorňovala například na možné problémy se srdečním rytmem i celkově vyšší pravděpodobnost úmrtí. Čeští vědci pomohli zmapovat vznik kovu. V budoucnu bychom tak mohli pít kovovou vodu Časopis The Lancet nyní uvedl, že bere záležitosti vědecké integrity „extrémně vážně“ a připustil, že Surgisphere a data, která společnost poskytla, vyvolávají řadu otázek. Studii už dříve zpochybňovala řada odborníků. Upozorňovali například na to, že analyzovala data o lidech zemřelých s covidem-19 v australských nemocnicích. Udávala přitom vyšší počet mrtvých, než kolik jich podle oficiálních dat v Austrálii zemřelo. Ve studii byla také data o více než 4000 afrických pacientech. Odborníci ale pochybovali, že by africké nemocnice mohly poskytnout elektronická data k takovému množství lidí. Trump používá lék jako prevenci Na základě studie ovšem na konci května pozastavila testování hydroxychlorochinu WHO či univerzita v německém Tübingenu. Používání látky při léčbě pacientů s covidem-19 zakázaly také Francie, Belgie či Itálie. USA poskytly Brazílii dva miliony dávek kontroverzního léku, Bavorsko je z Německa virem nejvíce zasaženou zemí Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) minulý čtvrtek uvedl, že dvě ze tří studií hydroxychlorochinu k léčbě covidu-19, které v ČR povolil, nepřijímají nové pacienty. Jako důvod tehdy zmínil právě článek zveřejněný v The Lancet. Hydroxychlorochin jako prevenci onemocnění covidem-19 užívá podle svých nedávných slov americký prezident Donald Trump. Agentura Reuters upozornila, že případ studie hydroxychlorochinu zveřejněný v časopise The Lancet ukazuje, jak bezprecedentní je rychlost, s níž se hledá lék na covid-19 i vakcína, a jak mimořádná pozornost věnovaná tomuto výzkumu může jednotlivým dílčím výsledkům přikládat neúměrně velkou váhu.