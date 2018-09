V americké Virginii byl nalezen dvouhlavý had, vědci bojují o jeho přežití

PRAHA/Waynesboro Dvojhlavé mládě hada ploskolebce amerického objevil na svém pozemku neznámý obyvatel v severní Virginii. Unikátního tvora předal odborníkům z Virginijské herpetologické společnosti, kteří nyní bojují o jeho přežití.

„Volně žijící dvouhlaví hadi jsou velmi výjimeční protože nežijí dlouho,“ sdělil dle serveru CNN jeden z expertů J.D. Kleopfer.

Na základě vyšetření centra ve městě Waynesboro, kde se had momentálně nachází, plyne, že levá hlava je dominantnější. Je aktivnější a více reaguje na podněty. Nacházející se v ní dvě průdušnice, dva jsou i jícny. Obě hlavy sdílí srdce a jeden pár plic. Z anatomického hlediska by podle expertů bylo pro zvíře výhodnější konzumovat potravu ústy v pravé hlavě, druhá je však převládající a zvíře by tedy k pojídaní potravy, kterou tvoří převážně malí savci a plazi, používalo právě tu.

Mládě ploskolebce amerického je během péče herpetologů skryto veřejnosti. Pokud však přežije, poputuje do zoologické zahrady. V budoucnosti by si tak náštěvníci mohli tohoto výjimečného hada, který může v dospělosti dorůst až do délky 80 metrů, prohlédnout v rámci vzdělávací expozice.