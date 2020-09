Vědci objevili nový materiál pro stavbu příbytků na Marsu. Jeho hlavní složkou je chitin

Singapur I kdyby se podařilo dobýt Mars, nebyli bychom schopni na něj dopravit vše, co lidstvo k dlouhodobému životu potřebuje. Vědci ze Singapurské univerzity však přišli s objevem odolného materiálu, ze kterého by si astronauti mohli jednoduše vyrábět nejen pracovní nástroje, ale i přístřešky. K jeho výrobě by přitom měla stačit jen marťanská půda a chitin.

Stejně tak, jako chitin chrání těla hmyzu nebo korýšů, by mohl chránit i astronauty, kteří by v budoucnu mohli být vysláni na misi na Mars. Kvůli své odolnosti se dnes již běžně využívá např. v lékařství, nyní by mohl sloužit i jako vesmírný stavební materiál. Chitin Chitin je hlavní složkou skořápek těl hmyzu a korýšů nebo je součástí buněčných stěn hub.



Vedle celulózy je chitin nejrozšířenějším polysacharidem na Zemi.

Vědci ze Singapurské univerzity technologie a designu v nové studii uvádí, že by první osadníci Marsu mohli chitin mísit s tamní povrchovou půdou a sami si tak vyrábět odolný stavební materiál. Hlavní výhodou má být podle nich především to, že k jeho výrobě nebude potřeba žádného speciálního vybavení a celý proces bude velice nenáročný na spotřebu energie.

„Materiál připomíná beton, ale je mnohem lehčí. Je to velmi lehká hornina,“ uvedl pro CNN Javier Fernandez, odborný asistent Singapurské univerzity, který se na studii spolupodílel. K otestování nového objevu vědci použili chitosan (polysacharid přítomný ve vnější kostře krevet) a minerál, který se svými vlastnostmi velice podobá půdě Marsu. Pro výrobu materiálu je ještě zapotřebí voda, kterou by bylo podle studie možné získat z podpovrchového ledu na Marsu, a dále základní chemikálie, jakými je hydroxid sodný nebo kyselina octová, která by se mohla získat fermentací mikroorganismů, např. potravinového odpadu. Vědci z materiálu nejprve vyrobili klíč, a poté i model základny, která by se na Marsu mohla nacházet. První výrobky měly především ukázat, že z nového materiálu je možné vyrobit nejen základní nástroje, ale i pevné přístřešky, a to vše ve velmi krátkém čase. Chitinový klíč sice nebyl tak silný jako klíč vyrobený z kovu, ale Fernandez uvedl, že i tak splňuje podmínky NASA na použití ve vesmíru. NASA vybírá příští mise k blízkým planetám. Po objevu možných stop života zvažuje upřednostnit Venuši „Je to nová cesta. Od výroby budov a nástrojům pomocí 3D tisku po lití forem, a to vše pouze s jediným materiálem,“ dodal Fernandez. Podle Frenandeze ale studie zatím představuje pouze koncept, na jehož základě by se mohl nově vyrobený materiál začít dále zkoumat. Vědci totiž přišli pouze s hypotetickým návrhem, jak by materiál mohl na Marsu fungovat, zatím ho ale nezačali testovat v podmínkách, které by odpovídaly například studené a suché atmosféře planety.