Dejte jméno největší nepojmenované planetce v solárním systému, žádají veřejnost vědci. Zavrhli Sněhurku

New York Trojice amerických vědců žádá veřejnost o pomoc s výběrem jména pro malou planetku na okraji sluneční soustavy. Vědcům je známa pod označením 2007 OR10 již téměř 12 let, zatím se však nerozhodli, jak ji nazývat. Vesmírný objekt má zhruba poloviční velikost oproti Plutu, je to tedy největší zatím nepojmenované těleso ve sluneční soustavě, informoval list The New York Times.

Vědci dávají v internetovém hlasování na výběr mezi třemi jmény: Gonggong, Holle nebo Vili. Gonggong je jméno čínského boha vody s rudými vlasy a ocasem připomínajícím hada. Holle je německá pohádková postava, patronka plodnosti, žen a znovuzrození. Vili je zase postavou severské mytologie, jeden z bratrů boha Ódina. Hlasování skončí 10. května, následně vědci zašlou vítězný návrh Mezinárodní astronomické unii (IAU).



Objevitelé dali původně tělesu přezdívku Sněhurka, protože předpokládali, že jeho povrch je pokrytý ledem a bude tedy zářivě bílý. Při pozdějších pozorováních však zjistili, že je objekt rudý, a od původního jména ustoupili.

Podle názoru vědců je těleso nejspíš trpasličí planetou (jako například Pluto), nicméně IAU ho tak zatím oficiálně neoznačila. Nachází se za oběžnou dráhou Neptunu v takzvaném Kuiperově pásu a kolem Slunce oběhne jednou za 549 let.

Pojmenování vesmírných těles má podle listu jasně určená pravidla. Planety v této části sluneční soustavy s podobnými oběžnými drahami musí nést jména mytologických postav, které jsou spojeny se stvořením.

Jedním z vědců, kteří objekt na obloze nalezli, je i profesor Mike Brown. Ten v roce 2003 objevil trpasličí planetu Eris, jež je téměř stejně velká jako Pluto. Na základě tohoto nálezu pak Pluto ztratilo statut planety a bylo zařazeno společně s Erisem do nově vzniklé kategorie trpasličích planet. Rozhodnutí bylo přijato v roce 2006 na valném shromáždění IAU v Praze.