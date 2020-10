Vysloužilý satelit a raketa se měly v kosmu vznášet nebezpečně blízko. Obavy ze srážky se ale nenaplnily

Washington Vysloužilý satelit se v pátek na oběžné dráze patrně minul se zbytkem rakety. S odvoláním na sdělení americké společnosti LeoLabs, která pohyb satelitů na nízké oběžné dráze monitoruje, o tom informoval zpravodajský web BBC. Oba aparáty dohromady váží téměř tři tuny, dle LeoLabs se měly přiblížit do vzdálenosti 25 metrů či méně.

Kolizi třetího stupně čínské rakety Čchang-čeng (Dlouhý pochod) vypuštěné v roce 2009 a nefunkčního navigačního satelitu Parus sovětské výroby, který Zemi obíhá od roku 1989, LeoLabs předpovídala s 20procentní pravděpodobností na 03:00 SELČ. Společnost však nakonec uvedla, že nezaznamenala nad Antarktidou úlomky, které by při střetu vznikly.

Oba aparáty dohromady váží téměř tři tuny. Podle propočtů LeoLabs se měly přiblížit do vzdálenosti 25 metrů či méně. Jiní experti však předpovídali, že se objekty minou v mnohem větší vzdálenosti. Podle astrofyzika Moriby Jaha se objekty měly minout ve vzdálenosti zhruba 70 metrů. K podobnému závěru došla také uznávaná společnost Aerospace Corporation.

Při rychlosti 14,66 kilometru za sekundu by přitom jakákoliv kolize byla katastrofická, jelikož by při ní mohly vzniknout desetitisíce úlomků, které by se dlouho pohybovaly ve výšce skoro 1000 kilometrů nad zemí.

Astrofyzik Jonathan McDowell na twitteru napsal, že důsledky srážky by byly velice vážné, protože úlomky letící rychlostí téměř 30 000 kilometrů v hodině mohou ohrozit družice, ale i vesmírné lodě a astronauty.

Poslední velká kolize na oběžné dráze se stala v roce 2009, kdy se srazily americký komerční telekomunikační satelit Iridium s nefunkční ruskou družicí. Při srážce vzniklo několik tisíc úlomků. Letos v lednu se k sobě kriticky přiblížily nefunkční astronomický teleskop IRAS a experimentální družice GGSE-4 patřící americkému letectvu, nakonec se ale nesrazily.