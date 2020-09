Rozvod s Unií stál už Británii víc než výstavba ISS. Brexit zemí podle expertů otřese razantněji než pandemie

Londýn/Praha Britský rozvod s EU stál ekonomiku země již 130 miliard liber (zhruba 3,85 bilionu korun), uvádí ekonomická sekce agentury Bloomberg ve své analýze. Z ní rovněž vyplývá, že aktuální životní úroveň ve Velké Británii je hluboko pod průměrem.

Na Nový rok 2021 se schyluje ke konečnému odchodu Velké Británie z EU. Království její součástí již od ledna 2020 oficiálně není, stále ale přebývá na vnitřním trhu, takže vyjednavači na obou stranách dostali čas, aby dořešili podmínky odluky, aniž by firmy přišly k újmě. Pokud by se dohody ani do začátku listopadu nepovedlo dosáhnout, nestihla by se zřejmě schválit v Evropském parlamentu ani v zákonodárných sborech jednotlivých členských států.

Čas se ale krátí a dohoda se stále nerýsuje. Britská vláda nedávno oznámila, že chce ukončit všechna brexitová jednání do 15. října, pak je již dle premiéra Borise Johnsona na čase si přiznat neúspěch. Britská média navíc začátkem září informovala, že se v případě krachu současných vyjednávání země zřejmě nebude řídit již dříve dohodnutými a odsouhlasenými pravidly, například o státní pomoci firmám a celním režimu v Severním Irsku. To vyvolalo poprask a hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier společně s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou Londýn ihned vyzvali, aby své závazky dodržel.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová v pondělí zkritizovala současnou konzervativní vládu Borise Johnsona za to, že nevylučuje možnost, že zruší zvláštní ujednání pro Severní Irsko v dohodě o brexitu. Kroky popsala jako neuvážené a nezodpovědné, vláda prý riskuje integritu Spojeného království, píše britský deník The Guardian.

Bývalá britská premiérka Theresa Mayová.

V ostře zformulovaném projevu v dolní komoře britského parlamentu Mayová doslova pronesla: „Nemohu dostatečně popsat, jak moc mě znepokojuje, že konzervativní vláda je ochotna vzít zpět své slovo, porušit mezinárodní dohodu podepsanou v dobré víře a tím porušit i mezinárodní zákon.“

Kolik tedy bude rozhodnutí ze čtyři roky starého referenda celkem stát, se zatím vyčíslit nedá. Prognóza britské vlády ohledně dopadů brexitu z roku 2018 udává, že odchod sníží HDP Spojeného království po 15 letech o 7,6 %, přičemž dosažení dohody o volném obchodu s EU by vedlo k poklesu o 4,9 %. Ustanovený horizont patnácti let se ale navíc může ještě projevit jako vcelku milosrdný a pokles může přijít dříve.

Dražší než ISS

Ekonomická sekce agentury Bloomberg sleduje proces brexitu od počátku a snaží se vyčíslit alespoň dosavadní ztráty. Na počátku roku 2020 odhadovali, že rozvod s unií stál britskou ekonomiku již 130 miliard liber v reálných číslech (zhruba 3,85 bilionu korun). To je pro představu více, než kolik stála celá Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), její cena byla „pouhých“ 115 miliard liber (zhruba 3,404 bilionu korun).

Navíc ztráta do konce roku má dle ekonoma Bloombergu Dana Hansona přesáhnout 200 miliard liber. Reálný hrubý domácí produkt Velké Británie v roce 2019 činil dle statistického serveru Statista 2,21 bilionu liber (65,415 bilionu korun). Přitom podle britské společnosti Full Fact ověřující fakta byl mezi lety 1973 a 2018 čistý příspěvek Spojeného království do EU v reálném vyjádření 216 miliard liber.

Již před začátkem pandemie koronaviru přicházelo zpomalení a prognózy hovořily o stagnaci, Hanson se ale domnívá, že kdyby Británie zůstala v EU, mohla její ekonomika růst až o 3 % více. Dle nejnovějšího updatu bloombergského brexitového barometru je ekonomický blahobyt Britů v hlubokém úpadku: mínus 131,5 bodu oproti dlouhodobému průměru v období od roku 2000. V únoru na tom byla životní úroveň Britů nejhůře od brexitového referenda.

Kromě zbytečných ztrát a stále nejisté budoucnosti se navíc nyní velká část pozornosti a výdajů upírá ke zvládnutí pandemie nemoci covid-19, neboť Velká Británie je jednou ze zemí, kde je počet nových nákaz opět na vzestupu: přírůstky oscilují v řádu třech tisíců denně a to i přesto, že Spojené království se řadí k těm evropským státům, které byly během první vlny pandemie zasaženy více - do pondělí 21. září eviduje země celkem 41 777 obětí.

Brexit se promítl během pandemie

David Jinks, vedoucí zákaznického výzkumu v doručovací společnosti ParcelHero k situaci říká: „Vládní čísla potvrzují zvětšující se propast mezi EU a Spojeným královstvím. Zatímco Evropské unii v druhém kvartálu roku 2020 kleslo HDP kvůli pandemii průměrně o zhruba 12 %, ve Velké Británii to bylo o 20 %.“

Premiér Boris Johnson se nechal slyšet, že případný tvrdý brexit bez dohody je zanedbatelný ve srovnání s ekonomickými ztrátami způsobenými pandemií. To však na konci měsíce srpna vyvracel vysokoškolský profesor z věhlasné Londýnské školy ekonomie (LSE) a zároveň odborník z platformy Spojené království v měnící se Evropě (UK in changing Europe), kterou financuje britský Institut pro výzkum a inovace, profesor Thomas Sampson, který sdělil: „Při měření dopadů na současnou hodnotu HDP Spojeného království se očekává, že šok z brexitu bude dvakrát až třikrát větší než dopad covidu-19.“

Ačkoliv je dle autora nynější propad způsobený pandemií značný, ke konci roku 2022 by měl být srovnaný, jak předpovídá i Britská centrální banka. To znamená, že tvar ekonomického propadu je písmeno V: rychle dolu a rychle nahoru. Naopak se očekává, že účinky brexitu na HDP se objeví pomalu, ale budou trvalé, říká Sampson s odkazem na zmiňovanou vládní studii z roku 2018.