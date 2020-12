Johnson vyzval Brity, aby se připravili na brexit bez dohody. Lhůta vypršela, obě strany ale chtějí ještě jednat

Nedělí uplynula lhůta, kterou tento týden stanovil Johnson a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová jako mezní termín pro uzavření rozhovorů. Oba politici ve společném prohlášení konstatovali, že výrazně odlišné pozice Bruselu a Londýna neumožňují dojít ke shodě.

„I přes únavu, která plyne z téměř ročního vyjednávání a i přesto, že lhůty byly nesčetněkrát nedodrženy, obě strany se shodli na tom, že v současnosti bude zodpovědné ujít ještě jeden další kus,“ uvedla na nedělní tiskové konferenci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



„Obávám se, že jsme v některých věcech stále velmi vzdáleni, ale naděje umírá poslední,“ prohlásil poté Johnson. Británie podle něj neopustí jednací stůl, dokud bude jakákoli šance na uzavření dohody. To je však reálné pouze v případě, že EU přistoupí na požadavky Británie, zopakoval ministerský předseda své dlouhodobé tvrzení, že evropský blok musí respektovat suverenitu Británie nově nabytou odchodem z unie.

Politici na druhé straně Lamanšského průlivu zdůrazňovali, že čas na jednání ještě nevypršel, ačkoli se okamžik pravdy velmi rychle blíží. „Pro dosažení dohody musíme učinit všechno, co bude v našich silách. Musíme usilovat o dobrou dohodu,“ řekl francouzskému rozhlasu předseda Evropské rady Charles Michel.

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.



We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i