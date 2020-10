Brit, který bránil teroristickému útoku na London Bridge s narvalím klem v ruce, by mohl dostat milost od královny

Londýn/Praha Steven Gallant je odsouzený vrah, který si ve vězení odpykal již 15 let. V roce 2005 byl usvědčen z brutální vraždy hasiče Barrieho Jacksona, kterého spolu s dalším mužem Gallant ubil kladivem po šarvátce v hospodě v anglickém městě Hull. Zároveň se ale dnes 43letý Steve stal poslední listopadový den roku 2019 hrdinou při teroru na London Bridge, kterého může potkat i omilostnění.

O možném omilostnění informovaly například servery The New York Times či The Guardian. Rozhodnutí omilostnit vraha Stevena Gallanta je uznáním jeho „mimořádně odvážných činů“, které „pomohly zachránit životy ostatních i přes obrovské riziko pro něj samotného,“ uvedla dle NYT v pondělí tisková mluvčí britského ministerstva spravedlnosti.



„Mám ohledně toho smíšené emoce. Ale to, co se stalo na London Bridge, nastiňuje realitu, v níž se lidé mohou změnit,“ uvedl syn usmrceného Jacksona. Dokonce řekl, že by mohl být jednou ochotný setkat se s vrahem svého otce.

Útok na london bridge 2019

Pokud výbor pro podmínečné propuštění návrh schválí, mohl by Steven spatřit svět bez mříží již v červnu 2021. V roce 2005 dostal dle serveru BBC doživotní trest s možností požádat o propuštění po minimálně 17 odpykaných letech. Pokud by k omilostnění došlo, snížil by se minimální trest, který si měl odsloužit, o 10 měsíců.

Steven Gallant ve svém lednovém prohlášení řekl: „Věděl jsem, že něco není v pořádku, a musel jsem pomoci. Viděl jsem zraněné lidi. Khan stál ve foyer se dvěma velkými noži v rukou. Byl jasným nebezpečím pro nás pro všechny. “

Teror na London Bridge

Potyčka s teroristou se 30. listopadu 2019 strhla u historické budovy Fishmonger’s Hall, v níž se konala konference určená pro současné i bývalé vězně, kterou zaštiťovala Cambridgeská univerzita. Té se kromě Gallanta účastnil i osmadvacetiletý Usman Khan, jenž následně teroristický útok na London Bridge vykonal. Usman byl propuštěn v prosinci 2018.

Během pěti minut Khan, jenž si již v minulosti odpykal za plánování bombových útoků 8 let, pobodal kuchyňskými noži dva rehabilitační asistenty Jacka Merritta a Saskiu Jonesovou, kteří na následky zranění posléze zemřeli. Oba studovali na prestižní univerzitě. Útočník poté vyběhl na most London Bridge, kde jej následně zpacifikovala skupina tří mužů, kteří teroristu strhli k zemi ještě před příjezdem policie.

Po příjezdu strážníků byl následně Usman Khan, který na sobě měl atrapu výbušné vesty, zastřelen. Zřejmě nejpozoruhodnějším aktérem honičky byl muž, který se pustil za teroristou vybaven klem z narvala.

Lebka narvala s dvěma plně vyvinutými kly.

Ten sebral některý z dalších účastníků konference ze stěny v síni rybářů, kde se akce konala. Narvalí kel zde sloužil jako nástěnná dekorace. Muž ho podal Gallantovi, který neváhal a vydal se Khana pronásledovat. David Merritt, otec jedné ze dvou obětí teroristického útoku, médiím řekl, že Stevenova „milost byla plně zasloužena“.

Vzácné omilostnění

Královna může uplatnit „královskou výsadu milosrdenství“, která snižuje trest za spáchané trestné činy, ale zřídkakdy tak skutečně činí. Navíc - ačkoliv je to královna, kdo milost podepisuje - rozhodnutí jako takové je v rukou vlády. V tomto případě ministerstva spravedlnosti, uvedl pro NYT Dickie Arbiter, bývalý tiskový mluvčí Buckinghamského paláce. „Až se k ní dostane, je to již hotová věc,“ sdělil s tím, že Alžběta II. milost zkrátka jen podepíše.

„Mohl prostě odejít a ignorovat celé dění, ale neudělal to,“ uvedl Arbiter na Gallantovo konto s tím, že mu hrdinský čin jistě přilepší. Odpuštění trestu pro osoby odsouzené za vraždu je velmi ojedinělé. Před Gallantem dostal za vraždu poslední významnou milost Sean O’Callaghan, příslušník Irské republikánské armády (IRA), která stála za násilnými útoky v rámci nábožensko-politického konfliktu v Severním Irsku v 80. a 90. letech. Sean O’Callaghan, důležitý informátor o dění v paramilitární organizaci, byl propuštěn v roce 1996.

Posmrtná milost byla udělena též Alanu Turingovi v roce 2013. Muž, který za války dokázal rozlousknout nepřátelské kódování, byl totiž v roce 1952 odsouzen za sodomii, které se měl dopustit homosexuálním vztahem s dospělým, jenž probíhal s Turingovým souhlasem.