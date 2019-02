Zeptali jsme se vědců: Jak je možné, že jedno vejce obsahuje dva žloutky?

Dva žloutky v jednom vejci nejsou žádná vzácnost. Jak ale taková anomálie vzniká? Na otázku odpověděl Doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D., z katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK.

Dva žloutky se ve vejci objeví v případě ovulace dvou folikulů zároveň nebo v krátkém časovém rozestupu. Žloutek je ekvivalentem savčího nebo třeba žabího oocytu. Je to jedna velká buňka. Jak tyto žloutky putují vejcovodem obalují se společně bílkem, papírovými blánami a nakonec skořápkou. Existuje dokonce tzv. vejce ve vejci, to když již téměř hotové vejce je zpětně vtaženo do vejvovodu a na již vytvořenou skořápku se po opětovné cestě ven vrství nový bílek, papírové blány a nová skořápka.