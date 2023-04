Designové vejdunky a Velikonoce z pangejtu. Jakou výzdobou přivítat jaro?

Na dveřích visí věnec z holých větví, které křehce doplňují rozbité skořápky. Ve váze jarní ikebana z čemeřice a březového proutí a u stolu právě probíhá soustředěná malba vajíček olejovými pastely.

Hotové kraslice budou ještě esteticky povýšeny stužkou s pestrobarevnými korálky. V domácnosti výtvarnice Markéty Krčkové se právě ladí poslední detaily k oslavě Velikonoc. Velkých investic podle ní není třeba. Bohatě stačí trocha ruční práce, kterou lze zvládnout jako hravou rodinnou aktivitu či terapeutickou sólo akci.

„Na každou procházku teď beru do kapsy nůžky a přináším si větvičky keřů a stromů, co potkáme,“ nabádá Markéta k čerpání z toho, co nabízí příroda. „Mám moc ráda to překvapení, jak větvě vlastně vypadají, když začnou ve váze postupně rozkvétat. U spousty z nich je jarní řez součástí péče, tak se teď dají najít i zahradníky ostříhané větve třeba v parku. Nebo je možné objevit, co roste na neopečovávaném rumišti či v městském pangejtu.“