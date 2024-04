Těžké časy v paláci. Princezna z Walesu se ocitla ve víru konspiračních teorií. A pak přišel šok

Musel to být odzbrojující pohled pro zdravotní personál privátní nemocnice v Londýně. Jsou zvyklí na leccos, ale přece jen. Postarší pacient, zachumlaný do hedvábného županu, se letos v lednu šoural chodbou skoro sto let staré London Clinic, aby krátce po své operaci prostaty povzbudil na stejném místě hospitalizovanou snachu: král Karel III. odhodlaně cupital k lůžku, na něž byla upoutaná princezna Catherine s operovaným žaludkem. Nejslavnější vlasy na světě při tom smutně splývaly ze špitální podušky.

Nemoc oba silně sblížila. A stejně jako operační zákroky a společný pobyt Jejich královských Výsostí v nemocnici zafungovala neobvyklá frekvence povinností na jejich partnery. William a Camilla, kteří dosud měli vztah komplikovaný všudypřítomným duchem krásné Diany, najednou působili jako sehraní parťáci, jejich řeč těla se proměnila.