Jak přemýšlí Putin a co mu dělá dobře? Válka mohla být jeho pojistka na stáří, míní přední expert na Rusko Galeotti

Vladimir Putin vyrostl na historkách o kanibalismu obyvatel Leningradu během nacistického obléhání. V očích matky, která předtím o dva chlapce přišla, neduživý Voloďa nemohl udělat nic špatně. Vynikal v judu a chytře se zapojoval do bitek pouličních gangů. Ve škole se začal snažit teprve ve chvíli, kdy se rozhodl, že se nabídne do služeb KGB. Tam dosáhl jen průměrné kariéry a během puče roku 1991 si nebyl jistý, na které straně stojí.

Ale taky přesvědčil o své důvěryhodnosti politickou hvězdu devadesátých let, petrohradského starostu Anatolije Sobčaka. Oslnivá kariéra Vladimira Putina mohla začít.

Vůbec první Putinovo veřejné vystoupení však skončilo fiaskem. Měl jménem primátora Leningradu přednést Lensovětu zprávu. „Skoro ze sebe nedokázal vykoktat slovo, jen se potil, bylo to naprosto příšerné,“ uvedl později jeden z přítomných.

Dnes by ruského diktátora rozhodně nikdo nepopsal jako nesmělého člověka. Ale ani o dvacet let později Putin neudělal dojem na profesora Marka Galeottiho, když ho potkal v Kremlu. Profesor historie, vyhledávaný expert na bezpečnostní otázky Ruska a Ukrajiny a mimo jiné autor knihy Musíme si promluvit o Putinovi vzpomíná: „Byla to nesmyslně oficiózní, pompézní, pečlivě rozehraná situace, všechna ta ochranka, masivní státní aparát vyzařující moc... A do toho takový fádní, malý šedivý mužík. Byl to obrovský kontrast. Kontrast mezi očekávaným mytickým Putinem – a tím skutečným.“

Jak zemře Putin?