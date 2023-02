Vlci tu s námi byli vždycky. Odborník vysvětluje, proč krajinu více ohrožují divočáci a jak si chránit domácí zvěř

Přejetý vlk Bubla je zpátky na svobodě. Zraněný vlk, kterého nedávno srazilo v Krušnohoří auto, se vrátil do přírody. František Pelc vysvětluje, kde se dají u nás vlci potkat, jak je poznat a co jejich způsob života dnes nejvíc ohrožuje.

Lidovky.cz: Máte prý velké vlčí oznámení. Co to je?

V ochranářské práci je spousta zajímavých příběhů. Jeden takový se začal odvíjet asi před čtyřmi měsíci. V Krušných horách byl poblíž obce Horní Blatná objevený vlk sražený autem. Měl vážná zranění, mimo jiné vykloubenou zadní nohu z pánve. Skončil v záchranné stanici ve Vlašimi, protože záchranná stanice Drosera v Bublavě pro něj neměla vhodné podmínky. Ve Vlašimi o něj pečovali několik týdnů. Říkali mu Bubla. Postupně se dostával do lepší kondice. Stal se také předmětem zájmu široké veřejnosti, což je dobře. Na péči o něj přispěla veřejnost solidními penězi, za něž se hradila veterinární péče, a Drosera vybudovala pro vlka výběh. Dlouho se zvažovalo, zda se pokusit o jeho návrat do volné přírody.

Lidovky.cz: A jak to dopadlo?

Po konzultacích s experty, včetně zkušených kolegů ze zahraničí, se vlk do přírody vypustil. Na rozhodnutí se kromě nás podílel Český svaz ochránců přírody, Záchranná stanice Drosera a Mendelova univerzita. U zraněných vlků hrozí, že se v zajetí nenaučí důstojně žít. Návrat má mnoho úskalí. Z Mendelovy univerzity je zajištěno sledování pomocí obojku. Na základě testů DNA a po dohodě s místními myslivci bylo vybráno vhodné místo blízko oblasti původního výskytu vlkovy smečky. Minulý týden byl na místě vypuštěn.