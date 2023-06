Český malíř, který dobyl svět. Obrazy Vojtěcha Kovaříka se prodávají vedle světových děl světových umělců

Račte s námi vstoupit do nového brněnského ateliéru umělce Vojtěcha Kovaříka. Hned u vchodu do jeho království, jen pár zastávek od hlavního nádraží, vás přivítají nevybalená plata známého německého životabudiče Club Maté. „Jsem tu opravdu teprve chvíli,“ říká český malíř téměř omluvně.

Předtím působil v Itálii a rodném Rožnově pod Radhoštěm. Stoupám s ním po schodech, před námi se otevírá velká prosvětlená místnost, blížící se rozměry malé hale. Hraje ambientní rytmická hudba. Na oknech s výhledem na industriální část města jsou vyskládané tlusté knihy o italských freskách, renesančních dílech florentského sochaře Donatella, Rafaelovi, Rubensovi či Picassovi. V rohu ateliéru stojí pojízdná plošina. Tu Vojtěch Kovařík používá při práci na velkoformátových plátnech.

Mladý malíř má v ateliéru v době naší návštěvy dva takto velké obrazy. Zbytek jeho monumentálních maleb je v Bruselu, kde byla až do konce května k vidění jeho nejnovější výstava The Labours of Hercules, zaštítěná prestižní galerií Mendes Wood DM. A zbytek? Ten si můžete prohlédnout už jen na autorově Instagramu. Většina obrazů namalovaných v posledních třech letech je nenávratně pryč. Plátna, povětšinou čtvercová, visí na zdech prestižních institucí nebo našla místo v prověřených soukromých sbírkách.