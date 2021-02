Americkým vědcům se podařilo naklonovat vysoce ohrožený druh fretky

Washington Vědci v USA úspěšně naklonovali ohrožený druh fretky pomocí zmražených buněk DNA ze stejného původního zvířete, a s následným narozením samičky. Ta pak dostala jméno Elizabeth Ann. Stalo se tak vůbec poprvé.

Fretka černonohá je vysoce ohrožený druh šelmy z čeledi lasicovitých, který žil na severoamerických prériích. Poslední žijící zvířata byla chována v zajetí.



„I když je tento výzkum předběžný, jedná se o první klonování původního ohroženého druhu v Americe a poskytuje slibný nástroj pro další úsilí o zachování fretky černonohé,“ uvedla pro Reuters vědkyně Noreen Walshová.

Severoamerický druh fretek byl již dříve považován za vyhynulý, dokud jej na svém pozemku v roce 1981 neobjevil farmář z amerického státu Wyoming, Odtud byla zvířata vzata do chovného programu k rozmnožení.

Z osmnácti zajatých fretek přežilo pouhých sedm, které po sobě zanechaly populaci s omezenou genetickou rozmanitostí. Všechny fretky žijící v současné době jsou poloviční sourozenci, tedy až na samičku Elizabeth Ann.

To omezuje jejich další genetickou rozmanitost a také odolnost vůči měnícímu se prostředí a novým chorobám, a tak se narození Elizabeth Ann stává nadějným okamžikem ve snaze zvýšit počet zvířat, protože její potenciální potomci by tento druh šelmy značně rozšířili.

„Bez přiměřeného množství genetické rozmanitosti se druh často stává náchylnější k chorobám a genetickým abnormalitám,“ vyjádřila se pro CNN americká správa pro divoká zvířata.



Podle The New York Times se naklonované samičce brzy narodí další sourozenci. V případě úspěšnosti projektu by tak ohrožený zvířecí druh získal potřebnou genetickou rozmanitost, a znamenalo by to další slibný pokrok v používání klonování k snížení rostoucích čísel zvířecích druhů na pokraji vyhynutí.

Samičku vytvořila společnost ViaGen Pets & Equine, která úspěšně přenesla embryo do náhradní matky. Vědci se však nechystají Elizabeth Ann pustit do volné přírody, namísto toho bude žít v coloradském vědeckém zařízení, kde se narodila, aby ji mohli studovat, a v příštích měsících se pokusit naklonovat fretek více.

Fretka černonohá je jediným druhem fretky v severní Americe, a patří mezi tamní nejohroženější savce. Jsou také ohroženy koronavirem z důvodu jejich příbuznosti k norkům.