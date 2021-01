Australanka našla po varování souseda ve voze dvoumetrovou krajtu

SYDNEY Dvoumetrovou krajtu diamantovou našla pod kapotou svého vozu Australanka, které její soused nechal několik varování, že viděl velkého hada, jak se plazí kolem auta. Sice měla nejdřív dojem, že se jedná o kanadský vtip, ale pak raději zavolala odchytovou službu, napsal zpravodajský server Newsweek.

Vzkazy byly poměrně lakonické. Na papírku zastrčeném za postranní okénko stálo: „Had, asi dva metry, někde kolem motoru.“ A na čelním skle byla zpráva: „Had v/pod autem.“

Krajty diamantové mohou dorůst až čtyřmetrové délky. Tito škrtiči nejsou jedovatí, ale v tlamě mají drobné zuby ostré jako jehla, které mohou člověku způsobit nepříjemné škrábance nebo prokousnout kůži.

Podle Stuarta McKenzieho, majitele odchytové služby Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, krajtu do vozu mohlo přilákat teplo motoru. Hada objevil hned, jak odklopil kapotu, a podařilo se mu ho vytáhnout a přemístit do ochranného vaku. V něm ho pak přenesl do nedalekého houští, kde se had vyplazil z vaku a obtočil kolem stromu.



„Tohle jen dokazuje, jak je skvělé mít dobré sousedy, protože kdyby ji nevaroval, mohla by při nastartování hada zranit, a také si poškodit auto,“ řekl McKenzie.