Češka poplivala v Rakousku německého turistu kvůli krmení svišťů. Skončila v příkopu a incident šetří policie

Vídeň V nemocnici skončila ve středu česká turistka, která se v Rakousku dostala do sporu kvůli krmení svišťů. Němec, kterého žena při hádce poplivala, ji shodil do příkopu. O případu informovala korutanská policie.

Kuriózní incident se odehrál na turistické stezce v obci Heiligenblut, která leží pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner. Ve výšce zhruba 2000 metrů nad mořem se ve středu brzy ráno potkaly dva páry turistů - jeden z Česka a druhý z Německa.



Podle policie se návštěvníci hor dostali do sporu kvůli krmení svišťů. Po slovní přestřelce 33letá Češka několikrát plivla do obličeje 54letému Němci. Muž ji odstrčil a Češka spadla do příkopu u cesty hlubokého asi půl metru.

Žena utrpěla zranění kotníku a musela být převezena do nemocnice v tyrolském Lienzu. Rakouská policie případ vyšetřuje kvůli podezření z ublížení na zdraví.