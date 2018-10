Chcete zapůsobit na rande či pohovoru? Příliš se nechlubte

LONDÝN Pokud chcete při pracovním pohovoru či na prvním rande udělat dobrý dojem, příliš se nechlubte svými dosavadními úspěchy. Dejte spíše najevo, že za vaším úspěchem je tvrdá práce. Rada vyplývá ze studie vědců z univerzity v Londýně, píše britský web Daily Mail.

Vědci z univerzity Cass Business School došli k závěru, že jedinci, kteří mluví o svých životních překážkách, jsou lidem sympatičtější. Pouhé úspěchy tak k tomu, aby si člověk zajistil přízeň, nestačí. Do sociálních experimentů byli zapojeni občané USA a Nizozemska ve věku od 18 do 75 let. Počet žen a mužů byl vyvážený.

Dva experimenty simulovaly pracovní pohovor a jeden rande. V případě pracovního pohovoru účastníci se měli buď vcítit do role manažera, nebo žadatele o práci, na rande dostali za úkol svůj protějšek buď poslouchat, nebo mluvit.

Mluvící člověk dostal pokyn hovořit o sobě pozitivně. Posluchač měl poté zapsat, co mu v projevu chybělo. Ve všech případech člověk, který mluvil, podle posluchače kladl příliš velký důraz na svůj talent a úspěchy a nemluvil dost o své tvrdé práci a snaze.



Hovořit o svých úspěších a talentu na pohovorech či rande je tak podle vedoucí studie Janiny Steinmetzová důležité, ale stejně tak podstatné je hovořit o tom, jak jsme museli pracovat, abychom úspěchu dosáhli. Takový člověk totiž na posluchače dělá lidštější a přátelštější dojem a je jednodušší se s ním ztotožnit.

Mluvte i o překážkách

„Příběh úspěchu není kompletní bez tvrdé práce a vysvětlení toho, proč jsme nakonec uspěli. Bylo snadné uspět díky talentu, nebo za tím stála tvrdá dřina?“ uvedla Steinmetzová.



„Například: pokud jste na rande a mluvíte o tom, jak jste nedávno uběhli maraton, snažte zmínit i o tom, jak vám v překonání cílové čáry pomohly tréninky... Pokud při pracovním pohovoru mluvíte o úspěšném projektu, který jste vedli, zmiňte i pár podrobností o překážkách, se kterými jste se potýkali a které jste překonali,“ uvedla.

Studie byla publikována ve vědeckém časopisu Basic and Applied Psychology.