Dopis, v němž Einstein odmítl Boha, půjde znovu do dražby

NEW YORK Za více než milion dolarů (asi 22,4 milionu korun) by se mohl v prosinci vydražit dopis, který v roce 1954 napsal Albert Einstein židovskému filosofovi Erikovi Gutkindovi. Proslulý teoretický fyzik v něm nazývá Boha „produktem lidské slabosti“ a náboženství „ztělesněním zcela dětinských pověr“. Text se poprvé objevil na veřejnosti při dražbě v roce 2008, nyní půjde do aukce v pobočce aukční síně Christie’s v New Yorku, napsal deník The Washington Post (WP).

„Slovo Bůh pro mě není ničím jiným než výrazem a produktem lidské slabosti, Bible jen sbírkou počestných, nicméně spíše primitivních legend,“ uvádí se v asi nejznámější pasáži z dopisu.



Einstein dopis napsal rok před svou smrtí v reakci na Gutkindovu knihu z roku 1952, která se pokoušela propojit koncepty židovského duchovna a intelektualismu. Nastolovala hypotézu, že pokrok vědy může dovést a dovede lidstvo ke kompletnímu pochopení Boha. Gutkind jeden výtisk zaslal Einsteinovi jako dárek. „Přečetl jsem v posledních dnech značnou část vaší knihy a velice vám děkuji, že jste mi ji poslal,“ napsal fyzik. Jeho recenze byla zdvořilá, avšak dosti nekompromisní, napsal WP.



„Židovství stejně jako všechna ostatní náboženství je pro mne ztělesněním zcela dětinských pověr,“ napsal mimo jiné Einstein. Média zároveň připomínají, že ačkoli Einstein jasně odmítal myšlenku personifikovaného Boha, který sleduje veškeré lidské konání, nepovažoval se za ateistu. Podle WP měl také hlubokou úctu k „náboženským géniům“ a měl za to, že náboženství je pro lidi potřebným morálním vodítkem.

Co se dělo se stěžejním dopisem v dekádách po jeho sepsání, není jasné. Znovu se objevil až v roce 2008, když za něj neznámý kupec v londýnské dražbě zaplatil 404.000 dolarů (tehdy zhruba sedm milionů korun). O čtyři roky později se objevil na serveru eBay s vyvolávací cenou tři miliony dolarů, ovšem zřejmě kupce nenašel.

Aukční síň Christie’s očekává, že v dražbě 4. prosince by se finální cena mohla dostat na 1,5 milionu dolarů (34 milionů korun). Za podobnou cenu (za 1,3 milionu dolarů) se loni v říjnu v Jeruzalémě prodal Einsteinův ručně psaný vzkaz o šťastném životě, kterým fyzik v roce 1922 obdaroval hotelového poslíčka v Tokiu.