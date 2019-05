Einsteinův dopis o antisemitismu se prodal za půl milionu korun

JERUZALÉM Ručně napsaný dopis fyzika Alberta Einsteina ze září 1936 byl ve středu vydražen v Izraeli v aukci za 22 000 dolarů (asi 504 300 korun). V dopise si jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob dělal legraci z tehdejší antisemitské politiky v Rakousku. Dnes o tom informovala agentura APA.

Einstein v dopise odpovídal americko-židovskému filantropovi Jacobu Billikopfovi, který mu zaslal článek o tom, jak tehdejší rakouská vláda přijala antisemitská opatření údajně pro dobro tamního židovského obyvatelstva.



„Ta část o postoji rakouské vlády vůči Židům je zajímavá a jasná - špetka diskriminace, aby nás uchránila před hněvem davu. To je určitě dobrý přístup (viz také americké univerzity),“ píše Einstein Billikopfovi. V dopise naráží na kvóty pro židovské studenty, které v té doby platily na některých amerických univerzitách. Einstein, jehož rodiče byli Židé, tehdy žil v Princetonu ve Spojených státech. Do USA emigroval v roce 1933, kdy se k moci v Německu dostali nacisté.

Meron Eren, spolumajitel izraelského aukčního domu Kedem, kde se dražba konala, uvedl, že dopis „nás seznamuje s Einsteinovým sarkastickým humorem - s tou stránkou jeho osobnosti, které si lidé doposud příliš často nevšímali“. Pořadatelé dražby očekávali, že se Einsteinův dopis prodá za 20 000 až 30 000 dolarů.

V červenci 1936 vláda rakouského kancléře Kurta Schuschnigga podepsala s nacistickým Německem dohodu, na základě které do kabinetu vstoupili nacisté a díky níž zatčení příslušníci strany NSDAP dostali amnestii. Výměnou za to vláda Adolfa Hitlera uznala plnou suverenitu Rakouska. V následujícím období Rakousko postupně přijímalo diskriminační opatření vůči Židům a perzekuce této skupiny rakouských občanů zesilovala. V březnu 1938 Německo ale svého souseda nakonec připojilo ke svému území.