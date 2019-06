Hranice chystají po 50 letech průvod mapující dějiny města

HRANICE Hranicemi na Přerovsku projde v sobotu po 50 letech historický průvod připomínající 850 let od jejich založení. Čítat bude až 350 lidí v maskách, kteří ztvární dějiny města. V čele půjde stěžejní historická postava, rajhradský benediktinský mnich Jurik, kterého v roce 1969 ztvárnil tehdy sedmnáctiletý Jiří Kopecký.

Průvod ozdobí také postavy z pověstí, středověcí obchodníci či doboví vojáci, řekla ředitelka Městských kulturních zařízení Naděžda Jandová.

Jantarová stezka

Oslavy připomenou, že Hranice byly vždy křižovatkou cest. Ležely na Jantarové stezce, později městem vedla jedna z prvních železničních tratí habsburské monarchie - Severní dráha císaře Ferdinanda. „V průvodu se objeví postavy od nejstarší po nejnovější historii města. Chybět v něm nebudou postavy z pověstí jako loupežníci, kteří děsili obchodníky, ale i bílá paní, která se v hranických pověstech často opakuje,“ uvedla Jandová.



Do průvodu se zapojí vojáci z dob dávných, ale i příslušníci současné posádky, středověcí obchodníci i lázeňští hosté, kteří k městu patří. V uniformách si v něm budou vykračovat hasiči, skauti, sokoli či mažoretky, doprovázet je budou také historická auta. Pořadatelé odhadují, že se zapojí 300 až 350 lidí. „V průvodu bude na třech místech hrát hudba, v čele to budou bubeníci, konec uzavře velký dechový orchestr. Uprostřed, kde bude na obrovském míči tančit baletka, se kterou si bude pohrávat obří loutka, bude reprodukovaná hudba,“ doplnila Jandová.



Průvod bude sledovat tentokrát z řad diváků také pedagog z hranické průmyslové školy Jiří Kopecký, který Jurika co by student zdejší průmyslové školy ztvárnil před 50 lety, kdy město slavilo 800 let výročí. V čele průvodu šel tehdy s parukou na hlavě, v kutně a s křížem na krku. „Bylo to v roce 1969, poznal jsem se na historické fotografii, která nedávno vyšla v hranických listech. Tehdy jsem byl studentem druhé ročníku naší školy. Pamatuji si, že průvod byl velkolepý, sledovalo jej hrozně moc lidí. Byl to pro mě zážitek, jít v jeho čele,“ řekl Kopecký.