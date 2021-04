Jak Řecko (ne)rozhodlo válku. Odložil řecký a britský odpor útok na SSSR, a tím pomohl vyhrát 2. světovou válku?

Oblíbený mýtus tvrdí, že Německo při útoku na SSSR prohrálo kvůli ruské zimě, protože operace Barbarossa musela být odložena kvůli bojům v Řecku. Ty začaly přesně před 80 lety. Je tomu ale skutečně tak? A jakou roli hrál v řeckém odporu vévoda z Edinburghu?

Mohlo by to znít jako začátek nejapného vtipu – na čem se shodnou nacistický vůdce Adolf Hitler, sovětský diktátor Josif Stalin, britský generál Henry Maitland Wilson a německý maršál Wilhelm Keitel? Kvůli útoku na Jugoslávii a Řecko v dubnu 1941 museli Němci odložit invazi do Sovětského svazu z května na červen. Tento měsíc jim pak chyběl, když je zaskočil brzký příchod ruské zimy, nemohli proto dokončit svůj útok na Moskvu, neporazili SSSR a v konečném důsledku prohráli i celou válku.