Voda v přírodní kosmetice. Kdy je vhodné sáhnout po emulzi a kdy po oleji?

Emulzní krémy, tedy krémy s obsahem vody, musejí být - oproti čistě olejové kosmetice - konzervované, což může být pro mnohé dráždivá látka. Čistě olejová kosmetika bývá koncentrovanější a nabízí lipidovou ochranu pokožky, odborníci však upozorňují, že samotné oleje hydratovat nedokáží, byť jsou ideální k uzamknutí vlhkosti v pleti. Nejdůležitější otázkou tak zůstává: Kdy sáhnout po olejové a emulzní kosmetice? A co je lepší?

1) Měla by podle vás být voda obsažená v přírodní kosmetice?

2) Jaké jsou výhody kosmetiky bez vody/ s vodou?

3) Lze říci, jaký poměr vody a oleje je pro pleť nejprospěšnější? Jak takový produkt poznat?

Michaela Křivská, vývojářka CBD kosmetiky Cannor

1) Lidské tělo je tvořeno přibližně z 60 % vodou, přesto voda aplikovaná na naši pleť nás spíše vysušuje. Jakým způsobem ji tedy hydratovat? V přírodní kosmetice (a nejen v ní) můžeme zajít ještě hlouběji do darů přírody než „jen“ k zázračné vodě. V přírodní kosmetice můžeme využívat rostlinné extrakty a hydroláty, které naši pleť hydratují daleko více než jen samotná voda. Tato vodná hydratující složka by ve Vaši péči o pleť rozhodně neměla chybět, ať už formou aplikace hydrolátů na vyčištěnou pleť, či použití hydratačního séra s dalšími humektanty.

2) Na výhody kosmetiky s vodou/bez vody se lze dívat z různých úhlů a záleží na každé pleti, co ji vyhovuje a co ne. Kosmetický produkt, který neobsahuje vodu (tj. produkt na bázi olejů a másel) se nemusí konzervovat. Konzervanty patří do skupiny látek, na které může být pokožka náchylná, proto mohou být bezvodé produkty pro někoho přívětivější. Zároveň jsou olejovo-máselné produkty ideální péčí pro náš ochranný kožní film. Především u suché pleti bychom se o tento kožní film měli starat více než u jiných typů pleti. Na druhou stranu, pokožku je potřeba hydratovat, a to produkty na bázi olejů a másel sami neumí. Dopřejte pleti hydrataci rostlinnými extrakty či hydroláty, oleje s másly ji v pleti „uzamknou“.

3) I v tomto případě nelze odpovědět uniformě, každá pleť potřebuje jinou péči, a to i v průběhu dne. Do ranní péče určitě patří produkty s větším obsahem vodní fáze jako jsou lehké krémy či lotiony. Naopak do večerního rituálu můžete zakomponovat hutnější krémy a balzámy, kde převažuje olejová složka, která přes noc dodá pleti potřebnou výživu.

Silvia Straková, Smyssly

1) Voda je velmi důležitou součástí kosmetiky, protože pleť potřebuje hydratovat. A bez vody to nejde. Hydratovaná pokožka lépe odolává vlivům ovzduší, je méně náchylná k tvorbě vrásek, rozšířeným pórům a podráždění. Dostatečná hydratace je alfou a omegou zdravé pokožky. Přírodní krémy s obsahem vody jsou náročné na výrobu, proto se do toho ne všichni poiuští. A pozor, kvalita vody určuje kvalitu produktu. „Obyčejná voda“, představte si vodu z kohoutku do kosmetiky vhodná není. Do té by se měla používat voda zbavená všech nečistot, mikrobů, měla by mít neutrální pH 7, takže kromě hydratace nemá na pleť žádné jiné účinky.

2) Mnoho lidí si myslí, že stačí plěť natřít olejem, nebo rostlinným máslem a je to v pořádku. Úplně v pořádku to ale není, protože oleje pokožku nehydratují. Působí jen na povrchu. Před použitím olejových sér je potřeba pokožku hydratovat, ideálně sérem kyseliny hyaluronové a nebo květovou vodou. Kromě toho, že voda hydratuje, je také nositelem aktivních látek, bez kterých si kvalitní krém neumím představit. To znamená, že většina aktivních látek je ve vodě, ne v oleji.

3) To je velmi komplikovaná otázka, zaleží na výrobci a receptuře, která musí ideální poměr splnit.

Martin Saahs, zakladatel biodynamické kosmetiky dieNikolai

1) Toto je velmi hluboká a obtížná otázka a odpověď závisí na různých faktorech: Nejprve musíme mluvit o definici „vody“, protože bez vody by nebylo mnoho produktů. Například hydroláty obsahují až 99,5 % vody (oficiální INCI pro např. růžový hydrolát je Rosa Damascena Flower Water), nicméně mnoho hydrolátů tvrdí, že v nich žádná voda není. Tento problém se týká i výpisů. Dá se tedy říci, že potřebujete vodu, ale záleží na tom, zda se jako „výplňový materiál“ použije „čistá voda“ nebo zda se jedná o „obohacenou vodu“ jako hydroláty, extrakty atd.

Za druhé, záleží na produktu. Je jasné, že je rozdíl, jestli hledáte tonikum, čistící přípravek, krém nebo pleťový olej. V závislosti na produktu byste v něm museli mít určité množství vody. Rozlišujeme různé formy v závislosti na množství oleje v produktu: „emulze olej ve vodě“, „emuze voda v oleji“, masti (bez vody) a čisté oleje (bez vody). V závislosti na tom, jaký produkt chcete vytvořit, byste si měli vybrat z těchto kategorií.

2) S dieNikolai chceme ty nejpřirozenější, ale také nejúčinnější produkty. Nepoužíváme tedy vůbec čistou vodu (výplňový materiál), ale vodu obohacenou o určité přísady. Např. na zklidňující přípravky (hydratační fluid, hydratační krém,…) používáme místo vody extrakt z lipového květu. Lipový extrakt je v podstatě čaj, takže je to stále voda, ale obsahuje všechny dobré ingredience z lipového květu. To nám pomáhá vytvářet produkty, které jsou plné účinných látek.

3) Velmi záleží na tom, čeho chcete produktem dosáhnout. Zatímco suchá pleť může těžit z bohatých textur s vysokým procentem mastnoty, mastná pleť mnohem spíše potřebuje vlhkost a méně mastnoty. Naše oční sérum je například poměrně lehký produkt, protože vodní fáze (jako slzy vinné révy a extrakt z vilínu) pomáhá téměř okamžitě odstranit suchost a vrásky.

Pro spotřebitele bohužel není snadné rozeznat, zda je voda v produktu pouze „výplňový materiál“ nebo zda se jedná o „obohacenou vodu“. Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad (INCI) musí uvádět všechny složky každého produktu, ale pravidla mohou být pro spotřebitele matoucí. Protože i když je složkou například „extrakt ze slupky ovoce“, voda musí být uvedena samostatně jako „Aqua“ a je uvedena na začátku.

Pro uživatele je důležité zjistit, zda výrobek obsahuje vodu „jen na naplnění sklenice“ nebo zda jde o vodu obohacenou jako u výrobků dieNikolai. Většina kosmetických produktů se snaží snížit náklady, a proto používá levné přísady, jako je voda, a přidává jen málo účinných látek. Někdy tyto produkty také ve skutečnosti nefungují, protože přísady pouze vytvářejí „dobrý“ pocit pokožky na povrchu, ale nepronikají do pokožky. Jako všechny deriváty minerálních olejů (parabeny, silikony,…) - jsou na pokožce příjemné, ale pokožku vůbec nezpevňují.

Anita a Andrea Skotnicovy, zakladatelky FlowBase

1) Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně, zda-li ano, nebo ne. Nicméně pokud vycházíme z toho, že v případě většiny výrobků tvoří voda 80-90% objemu, tak pro účinné látky zbývá 20-10%. K tomu je nutné přičíst konzervanty, které zajistí, aby se ve vodě nemnožily patogeny. Konzervační látky mohou často dráždit pokožku tím, že vedle potenciálních patogenních bakterií mohou poškozovat přirozený kožní mikrobiom, kde je osídlení specifických kožních kultur žádoucí.

Z této úvahy logicky vyplývá, že pokud vodu ze složení odstraníme, můžeme se zbavit i případných konzervantů. Teoreticky tak můžeme vyrobit přírodní produkt, ve kterém budou pouze kvalitní rostlinné suroviny. Je třeba ale brát v potaz, komu a jak má daný produkt sloužit. V případě některých produktů je použití vody praktické, například pro zajištění optimální konzistence, nebo funkce surovin. Při výběru produktu je tedy nejlepší podívat se na složení jako takové. Kolik vlastně obsahuje surovin, jaká je jejich kvalita - zdali je bio certifikovaný a podobně.

Na internetu existuje mnoho datábází, kde si můžete jednotlivé suroviny vyhledat a dočíst se o jejich charakteru a účinku pro pokožku. Určitě je proto zbytečné se produktům, které vodu obsahují zcela vyhýbat. Ale ve většině případů je lepší volit spíše koncentrovanější a certifikované výrobky.

2) Kosmetika bez vody má řadu výhod, za předpokladu, že jsou při výrobě použity kvalitní účinné suroviny, které jsou správně zpracovány a jsou zvoleny s ohledem na jejich fuknci. Pokud ve složení najdeme pouze účinné látky, tak je mnohem funkčnější, neboť účinné látky jsou maximálně koncentrované. Navíc v období mrazů nehrozí porušení ochranné bariéry pleti tím, že voda vlivem chladu změní svůj objem.

Kosmetika bez vody nevyžaduje použití konzervantů, lze ji zabalit do ekologických obalů, například kompostovatelných krabiček. Je také mnohem lehčí a skladnější. A vzhledem ke své hmotnosti má delší životnost, protože takový výrobek se díky vysoké koncentraci pomaleji spotřebovává. Hodí se proto i na cestování. Kosmetika s vodou může mít také své výhody, například texturu umožňující jednoduchou aplikaci a v některých případech může hrát roli „aktivačního činitele“ pro další účinné látky.

3) V tomto případě velice záleží na více faktorech. Jednak na typu a aktuálním stavu pleti. Obecně platí, že potřeba lipidů obsažených v olejích se s rostoucím věkem zvyšuje, jelikož pleť vytváří méně přirozeného mazu. Nicméně důležité je v první řadě identifikovat potřeby pleti, což není zcela jednoduché. Stav pleti reflektuje mnoho faktorů, od hormonálních vlivů, přes životosprávu a kvalitu výrobků, které pro péči používáme. Cílem je najít takovou kombinaci, která uvede pleť do stavu rovnováhy, se zdravým kožním mikrobiomem a silnou ochrannou bariérou.

Mám pocit, že drtivá většina problémů spočívá v nevhodné péči, kdy nevědomky používáme prostředky, které pleť dráždí a ta buď reaguje vyoušením a nebo naopak přílišnou tvorbou mazu. Proto je dobré používat spíše méně výrobků a zaměřit se hlavně na jejich kvalitu. Při volbě produktu hledat na obalu bio certifikáty, které zaručují skutečně prověřenou kvalitu surovin a podívat se na složení. To by nemělo obsahovat syntetické chemické látky.