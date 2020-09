Skleněná plastika v Liberci vydržela jen 10 dní. Tři koule rozbil opilec, další někdo ukradl

LIBEREC Čtyřmetrová plastika ze skla a železa Sublima z ateliéru výtvarníka Jiřího Pačinka vydržela u liberecké radnice bez poškození sotva deset dní. Tři koule rozbil o víkendu vlastní hlavou opilý mladík, další kouli někdo ukradl a chlubil se tím na sociálních sítích. Ve středu to řekl manažer ateliéru Pačinek Glass David Sobotka.

Skláři plastiku opraví, nějaké skleněné koule mají v zásobě, nebude to ale podle něj jednoduché, navíc mají spoustu jiné práce.



Mladík podle policie plastiku poškodil v sobotu kolem půl páté ráno. „Strážníky na místo zavolal občan, který viděl u plastiky na zemi ležet mladíka v tratolišti krve. Provedeným šetřením zjistili, že 25letý mladý muž si v podnapilosti údajně spletl skleněné bubliny s balonky, proti dílu se rozeběhl a hlavou do něj narazil. Při tomto nárazu se tři bubliny poškodily a mladík upadl na zem, kde zůstal ležet,“ popsala událost krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Zakrváceného mladíka museli ošetřit v nemocnici, dechová zkouška ukázala 1,83 promile alkoholu. Podle Sobotky mladík tři koule rozbil hlavou doslova napadrť. „Zaplatil za to ale vlastní krví. Byl hodně pořezaný, museli mu to i zašít. Měl ale tolik slušnosti, že se osobně přijel do sklárny omluvit,“ řekl manažer sklárny. Do úplně jiné kategorie patří podle něj zloděj, který jednu z koulí ukradl. „Ještě se tím chlubil na facebooku, policie po něm teď pátrá,“ dodal Sobotka.

Sublima je vytvořená z 950 kilogramů železa a 680 kilogramů modrého skla, slavnostně ji odhalili 3. září. Na výšku má plastika asi čtyři metry a složená je ze zhruba 300 částí. „Od těch nejmenších, což jsou kuličky o průměru dejme tomu 15 centimetrů, až po nejdelší části, které mají třeba 1,5 metru,“ řekl Sobotka. Všechny kusy byly očíslované a každý měl své místo, nahradit zničené kusy proto není jednoduché, i když nějaké koule má ateliér v zásobě. Na nároží u liberecké radnice by měla plastika zůstat do konce srpna příštího roku.