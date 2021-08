Kvůli úbytku hmyzu se lidé chytli za hlavu a snaží se mu prospívat. Jsou ale hmyzí domky k něčemu dobré?

Spousta Čechů nejspíš až donedávna netušila, že u nás existuje nějaká Česká entomologická společnost (ČES), na rozdíl třeba od obdobné ornitologické. „Bohužel v minulosti nevystupovala příliš aktivně a nepořádala téměř žádné akce pro veřejnost,“ vypráví Lucie Hrůzová, mladá entomoložka, jedna z těch, kteří se rozhodli povědomí o ČES změnit. To se stalo úplně nedávno, zhruba před třemi lety. Do té doby jako by byl zájem o hmyz vyhrazen jen skupince odborníků či amatérských sběratelů.

„Začali jsme s dalšími aktivnějšími členy ČES pořádat pravidelné entomologické vycházky pro veřejnost a vymýšlet další aktivity, skrze které bychom mohli pracovat více s lidmi a především u nich prohlubovat zájem o hmyz.“