Mladý postižený Andořan si postavil protézu paže z Lega

ANDORRA LA VELLA Mladý Andořan David Aguilar se narodil s nedovyvinutou pravou rukou. Jako malý propadl stavebnici Lego - stavěl z ní auta, letadla, motocykly, a nakonec si z ní zkonstruoval funkční protézu paže. Nyní tento devatenáctiletý mladík studuje bioinženýrství na Mezinárodní katalánské univerzitě ve Španělsku. Informovala o tom agentura Reuters.

Mladík už používá čtvrtý model protézy, kterou jako fanoušek fiktivního superhrdiny Iron Mana nazval podle jeho brnění MK s pořadovým číslem modelu. Sní o tom, že navrhne robotické končetiny dostupné všem, kteří je potřebují. O svůj příběh se podělil už dříve na videu na platformě YouTube, má dokonce i vlastní kanál Hand Solo.



„Jako dítě jsem byl před ostatními chlapci nesvůj, protože jsem byl jiný. Ale to mi nezabránilo věřit svým snům,“ vzpomíná Aguilar. „Chtěl jsem v zrcadle vypadat jako ostatní kluci, mít dvě ruce,“ dodává mladý vynálezce, který protézu používá jen příležitostně a je bez ní soběstačný.

První, jenom základní, protézu si zkonstruoval, když mu bylo devět let. Každá další verze se hýbala lépe než ta předchozí. Žluto-červenou plně robotickou končetinu, kterou postavil v 18 letech, může ohýbat v loktu a dokáže s její pomocí něco uchopit. Při její konstrukci využil stavebnici helikoptéry. Do dalšího modelu, jehož základem byla stavebnice letadla, už zabudoval malý elektromotor.

Až dokončí studium, chtěl by vytvářet protézy dostupné všem, kteří je potřebují. „Chtěl bych jim dát protézu, i kdyby to mělo být zadarmo. Chtěl bych, aby se cítili normálně, protože - co je vlastně normální,“ konstatuje Aguilar.