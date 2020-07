Na Brněnsku chystají stavbu ‚chytré čtvrti’ pro stovky lidí, pomáhají i sociologové

Židlochovice V Židlochovicích na Brněnsku se má začít koncem příštího roku stavět „chytrá čtvrť“ v lokalitě na severozápadě města nazvané Líchy. Na ploše přes tři hektary budou rodinné i bytové domy až pro několik set obyvatel. Budou energeticky úsporné ve spotřebě elektřiny i vody. Zároveň je výstavba navržená tak, aby se lidé neuzavírali za zdi svých domů, ale aby zde fungoval komunitní život.

Město si zároveň od projektu slibuje, že do domů naláká lidi z profesí, které ve městě chybějí, řekl starosta Jan Vitula (TOP 09).

„Nyní chystáme vypsání architektonické studie, jak by měla zástavba vypadat. Územní plán nyní povoluje jen rodinné domy, ale zcela jistě tam budou i bytové domy,“ řekl Vitula. Město totiž chce zkombinovat rodinné domy, startovací a malé byty i luxusnější byty. Až studie dá přesnější odpověď na to, kolik obyvatel zde bude žít.

Město spolupracuje na projektu s Centrem pasivního domu a spolufinancovaný je německou nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Město pracuje i se sociology, kteří řeší, jakým způsobem posílit komunitní život. Součástí tak má být veřejný sad či zahrada, grily či sdílené dílny. Město si slibuje, že by zde mohli bydlet i lékaři, učitelé a lidé dalších profesí potřebných pro město.

Důležité jsou v projektu chytré technologie. Rozvody vody budou dělené na pitnou a užitkovou vodu, aby se pitnou vodu neplýtvalo například na zalévání. Byty a domy mají mít také domácí čistírny. Díky tomu se má uspořit polovina pitné vody a vypouštět se má polovina odpadní vody proti běžným standardům. Elektřina se má šetřit i díky tomu, že spotřebiče a zdroje spolu budou komunikovat o možnostech výroby a potřebě spotřeby. Digitální technologie budou ovládat i veřejné osvětlení či monitorovat parkovací místa.

„Spolupracujeme na přípravě i s developerem, který se chová vstřícně. Myslím, že by příprava mohla postupovat poměrně rychle,“ předpokládá Vitula. Podle optimističtějších prognóz by se lidé mohli do prvních bytů či domů stěhovat v roce 2023. Nyní mají Židlochovice přes 3800 obyvatel.