Na Floridě našli uhynulé mládě želvy, které zabil plastový odpad. V žaludku mělo 104 kousků plastu

Miami (USA) Více než 100 drobných kusů plastového odpadu mělo v žaludku mládě želvy, které nedávno vyplavilo moře na pláži ve městě Boca Raton na jihovýchodě Floridy. Zjistili to pracovníci místního vzdělávacího centra, kam byla želva přinesena. Když krátce na to uhynula, vybrali z jejího žaludku kousky balónků či etiket z lahví, napsala v sobotu na svém webu televize CNN.

„Tahle želva, která by se vám vešla do dlaně, snědla 104 kusů plastu. Je to smutná připomínka toho, že všichni musíme odvést svůj díl práce, abychom udrželi naše oceány bez plastů,“ uvedlo v úterý na své facebookové stránce přírodovědecké středisko Gumbo Limbo Nature Center. Příspěvek od té doby nasbíral tisíce sdílení.

Na Floridě aktuálně nastává období, kdy mořské proudy vrací malé želvy zpět na souš. Gumbo Limbo Nature Center před své sídlo umístilo chladící box, kam mohou návštěvníci místní pláže zesláblá zvířata přinášet. Místní odbornice na péči o želvy Emily Mirowská řekla, že desítky těchto navrátilců přinesených z pláže od začátku sezony uhynuly. Každá jedna mrtvá želva prý měla v těle plasty.

Když se těmto mořským plazům plast dostane do žaludku, vyvolá to u nich pocit, že už nepotřebují jíst, vysvětluje Mirowská. Velkým problémem je podle ní to, že plastový odpad se ve vodě zachytává na spletencích mořských řas, u kterých se mláďata zdržují. „Všechny mikroplasty se drží na řasách a malé želvy si myslí, že jde o žrádlo,“ dodala.