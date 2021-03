Na Havla, nebo na Babiše? Jsou i jiné varianty. Expertka radí, jak na krátký účes v lockdownu

Praha Přísný lockdown nás do kadeřnictví nepustí nejméně do konce března. Vlasy ale zrovna na jaře rostou jako z vody. Jak si ale poradit jako laik s krátkým účesem v domácích podmínkách, když jste to nikdy předtím nezkoušeli? „Základem je, nestříhat se sám, ale někoho poprosit,“ radí expertka na krátké střihy, Klára Váňová ze salonu Barberette.

Který účes je v Česku nejznámější? Ten „na Havla“, ale pozor, ve skutečnosti tento pánský účes proslavil spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský, který nosil účes plný a na tupo zastřižený. Na Havla. Pak tu máme ještě jeden, který v posledních dnech „proslavil“ premiér Andrej Babiš, jméno zatím nemá, ale docílíte ho tak, že nepřemýšlíte a jezdíte strojkem po hlavě, dokud na ní nezůstane vůbec nic. Jak se tomu vyhnout? „Vše je individuální, záleží na délce vlasů a vousů, směru růstu, hustoty a tak dále. Faktorů je požehnaně a opět bych zmínila, že je lepší počkat, až se dveře kadeřnictví otevřou, je to totiž velmi těžké někomu radit, když nevidíte, co dělá. Zkusím vám tedy nabídnout alespoň základního postup, jak na krátký střih. Doporučuji nestříhat se sám či sama, ale požádat někoho blízkého,“ říká Klára Váňová na úvod. Co budete potřebovat? Strojek, hřeben, pinetky, fén, nůžky (prosím - ne kuchyňské), k výbavě strojku nabízených online je možné koupit sadu i s nůžkami, dva ručníky, popřípadě zrcadlo. Jak takový strojek vybrat? „Doporučuji koupit zastřihovač bez kabelu, který nabízí nejméně 6 nástavců délky střihu. Bude se vám s ním lépe pracovat a minimalizujete viditelné linie výtratu,“ radí kadeřnice. Práce se strojkem „Nejprve si vlasy umyjte, rozčesejte, rozdělte na temeni do tvaru U a sepněte do pinety. Ostatní vlasy vysušte fénem. Pak přiložte kolem krku ručníky zezadu i zepředu, poslouží vám jako pláštěnka,“ říká Klára Váňová. Až budete mít úvodní fázi za sebou, připravte si strojek, nasaďte nástavec (lepší varianta je nasadit delší než kratší) a začněte uprostřed vzadu na krku směrem nahoru plynule jen do výše, kde začíná týlní kost - tady strojek odkloňte. Pokračujeme stejným postupem v celé zadní části. Fénem odstraňte odstřihlé vlasy. Stejným postupem a stejnou velikostí nástavce pokračujte před uchem a za uchem s vědomím, že nesmíte vyjet moc vysoko, pouze několik cm od ucha. Odstřihlé vlasy znovu odfoukněte fénem. „Strojek použijte k začištění vlasů kolem uší a na krku, na to použijte strojek bez nástavce. Buďte opatrní a pozorní, na strojek netlačte. Po začištění nasaďte nástavec o velikost menší než ten, se kterým jste začali první krok střihu a stříhejte tak, že strojkem nevyjedete až do výše předešlé linie střihu, ale o pár cm níže, strojek mírně zhoupněte od pokožky, tak docílíte napojení linií,“ upozorňuje Váňová. Tímto způsobem měňte nástavce pro požadovanou délku střihu. Jak dál? „Sundejte pinetku a vlasy na temeni sčešte směrem dopředu. Poté hřebenem a prsty horizontálně (vodorovně) uchopte přední prameny vlasů pod úhlem 90 stupňů od hlavy a ustřihněte požadovanou délku. Takto pokračujte směrem k týlu. Vraťte se zpět k čelu a pokračujte směrem k týlu s tím, že čím více se blížíte k postranním partiím, úhel střihu nakláníte na 45 stupňů,“ popisuje metodiku kadeřnice. Barberette je gender-neutral barbershop, který otevírá své dveře všem. Ať už muži nebo ženy, v Barberette platí za střih a péči všichni stejně. První provozovnu otevřela Klára Váňová roku 2012 v Londýně a od té doby bojuje na mediální, nadnárodní a především osobní úrovni za rovnoprávný přístup a férové ceny. O pár let později zamířila s úspěšným konceptem i na pražský Žižkov. Napojení střihu strojkem se střihem nůžkami není lehké. „Volila bych proto jako nejjednodušší způsob vlasy vysušit a zkusit napojení stříháním strojkem bez nástavce a hřebenem, který držíte vertikálně k hlavě, nepřiložíte jej až na kůži, ale hřeben držíte tak, abyste viděli tu nejkratší délku střihu s vlasy, které v hřebenu přebývají, pak až střihnete,“ říká na závěr Klára Váňová z Barberette.

Horizontální techniku „nůžky přes hřeben“, která je ale náročnější, můžete vidět na videu. Jak na vousy Úprava delších vousů: Před zrcadlem si umyté a vysušené vousy řádně pročešte. Pokud použijete strojek, sundejte nástavec a postupujete od ucha směrem dolů s tím, že strojek není položen na pokožce, ale ve výšce vousu a zastřihujete pouze konce vousů cca 1 cm, po zastřižení jedné strany postup opakujte od druhého ucha směrem dolů a stejně postupujte u brady do požadovaného tvaru. Pravidelně vousy pročešte. Jako u vlasů, stříhejte raději méně než více, rozčesané vousy jsou objemnější. Pro zastřižení kontur u pusy buďte obezřetní. Zastřižení delších vousů jde i nůžkami, pokud jste zkušenější. Úprava kratších vousů: Zvolte nástavec na strojek s požadovanou délkou vousu, začněte od ucha směrem dolů k bradě. Po zastřižení jedné strany postup opakujte od druhého ucha směrem dolů a stejně postupujte u brady do požadovaného tvaru. Pro zastřižení kontur u pusy buďte obezřetní.