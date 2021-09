Nejstarší botanické zahrady v Česku mizí. V Hluboši na zámku najdeme zahradní babičku

Nikoho by jistě ani nenapadlo přemýšlet o podobě operních divadel v době před vznikem opery. Nejdříve se tato svérázná hudební forma musela zrodit, až pak mohly být navrhovány i vhodné prostory, v nichž by byly zpěvohry co nejlépe prezentovány. Co je naprosto jasné u oper, není zřejmé v případě botanických zahrad – zřizování těch nejstarších je totiž běžně kladeno před vznik botaniky jako samostatné vědy.