Nejvyšší vrchol Lužických hor na hranici s Německem má novou rozhlednu. Materiál musel na místo dopravit vrtulník

Mařenice (Českolipsko) Na nejvyšším vrcholu Lužických hor, přes který prochází státní hranice mezi Českem a Německem, stojí nová rozhledna. Na kopci Luž (Lausche) je na německé části, otevřená je od pátku. Výstavba stála 950 000 eur (24,8 mil. Kč), uvedl při slavnostním otevření starosta Grossschönau Frank Peuker.

Obec se na výstavbě podílela částkou 110 000 eur, většinu zaplatila z dotace. Náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj) řekl, že úpravy na vrcholu Luže chystá i česká strana.

O výstavbu osmimetrové rozhledny s ochozem na 793 metrů vysokém kopci usilovalo Grosschönau řadu let, stavět začalo v roce 2018. Materiál nahoru musel dopravovat vrtulník. V minulosti rozhledna na kopci vzdáleném asi 1,5 kilometru od Horní Světlé nikdy nebyla. Na vrcholu Luže byl pouze hostinec, první dřevěná bouda tam byla už v roce 1823. Hospoda byla původně vyhlášeným cílem pašeráků a pytláků, později sloužila turistům. Hostinec na kopci, který se nachází východním okraji Jedlovského hřbetu, vyhořel v roce 1946 a od té doby jej nic nenahradilo.

Nová rozhledna obepíná věž telekomunikačního převaděče, vnitřní části jsou z plechu a nahoru vede 53 schodů. Z vnějšku je na rozhledně kámen připomínající mramor. Podle Peukera jde o porfyr. „Takže je to hornina z této oblasti sopečného původu, abychom zachovali ráz krajiny,“ uvedl starosta. Stavba podle něj není zcela ukončena. Dodělávat se bude ještě technické zázemí a jedna zídka. Hotovo by mělo být do konce října. Páteční datum pro otevření za účastí saského premiéra Michaela Kretschmera nebylo zvoleno náhodou. „Od roku 1346 vzpomínáme na to, že se tady Šestiměstí spojilo,“ uvedl Peuker. Šestiměstí byl spolek šesti lužických měst.



Z vrcholu Luže je výhled na krajinu Žitavských a Lužických hor, viditelný je i Ještěd, Český ráj nebo Sněžka. Podle náměstka libereckého hejtmana Svitáka chystá kraj ve spolupráci s Němci přeshraniční projekt spojený s Luží. „Dalším partnerem by měla být Chráněná krajinná oblast Lužické hory, která plánuje v dolní části, na parkovišti, dům ochrany přírody, který už má vyprojektovaný. Takže to chceme nějak spojit a k tomu ještě tady na vrcholu udělat úpravy,“ uvedl Sviták. Podle něj by chtěli nahoře vybudovat místo na přespání. „Zatím to narazilo na odpor ochrany přírody, ale tím, že bychom měli ten dolní projekt tvořit společně, tak doufáme, že se nám je podaří přesvědčit,“ dodal. Předpokládá, že k realizaci by projekt mohl být připravený do dvou až tří let.