Od nekonečných procházek k samotě. Návrat k ‚normálu‘ dopadá na psy, co s nimi bude teď?

Mezi zkušenými chovateli se dokonce uchytil termín „covidový pes“ jako označení pro zvíře, které bylo pořízeno během pandemie a nedostalo se mu odpovídajícího vychování, a tak neumí ani základní psí abecedu. Ale opravdu mezi námi vyrůstá celá generace nezvladatelných chlupáčů, kteří jsou postrachem okolí?



Mít psa je něco, co lidstvo provází už tisíce let. Začalo to ve chvíli, kdy pračlověk hodil vlčímu štěněti ohlodané kosti od ohniště. V 19. století si bohatí lidé pořizovali fotografie svých mazlíčků oděných do oblečků nápadně připomínajících tehdejší šaty vyšších vrstev.