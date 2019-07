Pád jednoho z nejstarších stromů v pražské Stromovce? Výsledek lidské hlouposti

Pád jednoho z nejstarších stromů v pražské Stromovce, dubu velkoplodého, se stal symbolem toho, kam až lidská hloupost může zajít. Rozdělat si za deště gril a ponechat ho neuhašený v dutině stromu by rozumného člověka nikdy nenapadlo. Osud dubu ze Stromovky je příkladnou tragédií činu jednotlivce ovlivňujícího společnost.

Byl to skutečně veterán. Pamatoval časy, kdy Stromovka byla především oborou a druhy americké provenience zde byly postupně vsazovány na výsostné pozice. Vzrůstem i věkem šlo o mimořádného jedince svého druhu ve středoevropském kontextu. Přežil povodně i zásah bleskem a byl velmi pozorně ošetřován. Rok 2016 se stal začátkem jeho konce. Vzplál od neuhašených uhlíků grilu, který v dutině ponechali návštěvníci parku. Strom ještě dostal šanci, ale s následky ohně se nevypořádal a letos šel k zemi.



Zelená je dobrá

Byl to jeden z posledních velmi starých stromů v Královské oboře. Škoda je nevyčíslitelná, alespoň tedy na společenské úrovni. Vyčíslení škody biologické na půl milionu korun bylo pro mnohé překvapením. Bohužel, pro část populace je stále „zeleň“ pouze jakousi doprovodnou, zbytnou masou, kterou jsou ve městě nuceni strpět. Ve skutečnosti právě díky ní mohou ve městě vůbec být, dýchat a dlouhodobě přežít.

Realitní trh přitom jako by pracoval s tou druhou částí populace. Developerské projekty se už v názvech hemží zahradami, sady, parky a vůbec jakýmkoliv slovem, které asociuje zelenou barvu. Byty blíže parků jsou dražší, stačí už jen pouhý výhled směrem kamsi nazdařbůh do lesa. Hotely nabízejí tiché pokoje s výhledy do korun stromů a parků v citelně dražších relacích.

Jsou nám tedy parky a zahrady hodnotou? Jejich údržba nás něco stojí. Každý přispíváme ze svých daní, ať souhlasíme, či nesouhlasíme s tím, co se kolem nás děje. Některé obce vydají s bídou pár korun na metr s tím, že si vystačí s minimem sečí toho, čemu se u nás trochu odvážně říká „trávník“. Jinde dávají na metr průměrně za rok až stovky a mají kvetoucí města, pobytové trávníky, kvetoucí louky, záhony, rostoucí mladé krásné stromy a ošetřené velikány. Může se zdát, že rozdíl je v tom, jak si vede která radnice, ale rozdíl je především ve voličích. Někde prostě má parky rádo dost lidí a bojuje si za ně, jinde nikoliv. Podle toho pak jejich okolí vypadá. Občan má největší možnost něco změnit.

Zakousnout se do větví

Škody způsobené v parcích jsou věcí nás všech. Nejde zdaleka jen o rozlámané lavičky a utržené koše. Když obejdete několik správců zeleně z různých měst, jsou všichni zajedno v žebříčku škod. Poškození psí močí počínaje, stromy, trávníky a výsadbami keřů – zejména stálezelených – konče.

Psi si vůbec stojí vysoko ve způsobených škodách, protože jejich hrabání v záhonech a ničení květin a trávníků zaměstnává spousty zahradníků, kteří by se mohli věnovat jiné práci. Kubíky a kubíky zeminy musí být dováženy do děr, stovky rostlin jsou znovu a znovu dosazovány. Zejména bojová plemena programově poškozují kotvení stromů a i celé samotné kmeny často již rostoucích mladých stromů. Právě v případě již ujmutých stromů, které byly několik let ošetřovány, jde o promarněnou příležitost a škody jdou do desítek tisíc za strom.

V případě stromů v tom ale pejskaři nejsou sami. Na stromech řádí sprejeři a mnoho jich je fatálně poškozováno také automobily při nelegálním parkování. Bohužel zejména při poškození báze stromů se musí tyto vyměnit a jsme zase na začátku.

Správy zeleně investují stále více a více peněz do ochrany stromů při výsadbě, aby vůbec existovala šance na ujmutí. Příčky proti psům, více úvazků, ochranné nátěry kmene, límce proti poškození báze kmene. Spolu s nutnou přípravou výsadbové jámy stojí často celé vysazení více než vlastní výpěstek. Svým bezohledným chováním si taháme vlastní peníze z kapsy. Říkáte si – já nic takového nedělám, proč to neplatí viníci? Kde je policie?

Ohýnek v parku

Policie ČR se k poškozování zeleně v Praze nevyjádřila s tím, že žádná data neshromažďuje. Městská policie v metropoli byla o poznání sdílnější a ze statistik porušování vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně se dozvídáme hlavní prohřešky. Nejpokutovanější je volné pobíhání psů, řádově jde o tisíce případů, často i spojených se vstupem na pískoviště a dětská hřiště. Frekventované jsou nelegální vjezdy do parků, jde o více než tisíc případů ročně.

Přespávání a stanování v parcích se děje ve stovkách případů. Hrozivé jsou stovky případů rozdělávání ohňů v parcích, jeden takový se stal osudným i dubu v úvodu tohoto článku.

Poškozování, znečišťování a přímé ničení zeleně, jakož i vstupování do záhonů jsou pokutovány jen v desítkách případů. Podaří-li se vám v terénu odchytit hlídku, která zrovna neprofrčí parkem v autě, dozvíte se starou písničku. Málo lidí, velké okrsky. Nicméně když se s nimi dáte do řeči, vlastně nevědí, co mají chránit. Pochlubí se, že zrovna minulý týden dali v Riegrových sadech výtečníkovi několik tisíc korun pokuty za močení v parku. Ničení záhonů a stromů mají jen malou šanci zachytit při výkonu vandala.

Každopádně by ocenili, kdyby veřejnost zvedla telefon a prostě zavolala, když vidí takovou nepravost. Jen na základě skutečných podnětů se posiluje frekvence dohledu hlídek v lokalitě. Třeba to pomůže nám všem si uvědomit, že pes se do záhonu nepouští a močit do keřů se nemá.