PEKÁRKOVÁ: Městečko, ve kterém nechcete bydlet

PRAHA/LONDÝN Jméno toho městečka radši neprozradím. Leží v jižní Anglii, v hezké, ale trochu příliš hustě obydlené krajině, natolik vzdálené od Londýna, aby se většině obyvatel nevyplatilo dojíždět do velkoměsta za prací, ale natolik Londýnu blízké, až z toho získáte pocit, že žijete jen kousek za okrajem čehosi mnohem většího a krásnějšího, na vystrkově.

Měla jsem dvouhodinovou přestávku mezi tlumočením u rodiny, jejíž nejstarší syn, třináctiletý, byl nedávno usvědčen z ozbrojené loupeže, a tlumočením u rodiny, kde sedmatřicetiletý otec osmi dětí umírá na hepatitidu C, kterou si uhnal, když si píchal drogy.



V téhle části městečka nejsou kavárny, kam byste se mohli na pár hodin uchýlit, a jediná hospoda – známý řetězec – má už přes tři roky okna polepená starými novinami a pomalu trouchniví, přestože je podle ní ještě pořád pojmenovaná zastávka autobusu.

Funguje tu jen jedna pekárna – polská – a jeden krámek s fastfoodem, který se holedbá, že servíruje tu nejlepší rybu s hranolky ve městě, ale ve skutečnosti je ryba vyprodaná a dvě unavené Indky (znechuceně, protože kráva se jíst nemá) smaží na přepáleném tuku unavené hamburgery.

Sedla jsem si na lavičku pod stromem hned vedle rozflákané telefonní budky (samozřejmě že jsem si podložila zadek novinami, dřevo bylo špinavé a ohnilé) a sledovala cvrkot.

Ten tvořilo několik kolemjdoucích, z nichž každý v chůzi cosi jedl či pil, a prázdné nádoby neodhazoval, to ne: nechal je vypadnout z ruky na místě, kde se mu zrovna nehodily. Tři kluci mezi šesti a deseti, kteří se trochu prali, hodně si hráli s mobilem a pokoušeli se žebrat. Bavili se anglicky a míchali do toho slovenská slova. Byla tu jedna dívka, které bych nehádala víc než čtrnáct, v minisukni a krajkové podprsence. Zdálo se, že láká zákazníky. A taky tu byl chlapík z Ghany – jezdil s kárkou a sbíral odpadky. Projížděl kolem každou půlhodinu a pořád měl co sbírat.

V tomhle se městečko liší od nejhorších amerických ghett: komunální služby, sociálka i policie tu fungují jako všude jinde. Co nefunguje, je komunita.

Přes třicet procent obyvatel městečka v posledních letech tvoří Češi a Slováci. Přes 70 procent voličů volilo brexit.

Vstala jsem z lavičky a přerazila se o obrubník. Jak by to bylo hezké, kdybych teď mohla říct, že se mi kluci s gangsterskými sklony okamžitě vrhli na pomoc, zdvihli mě a oprášili.

Bohužel se to nestalo. Kluci se dali do hurónského smíchu, natočili si mě na chytré mobily a nahráli to na sociální sítě.