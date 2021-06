Pohádka o Popelce přináší vše. Vzestup z popela do oblak, příběh erotického dospívání, emancipace i podřízenost

V některých příbězích králi vůbec nejde o Popelčin vzhled, ale její bohatství. V Mandžusku zase nevěsta darovala svoje střevíčky ženichovým bratrům a ti měli právo s ní během svatební noci obcovat. A v tom nejmodernějším zpracováním, hollywoodské Pretty Woman, v režisérské verzi „princ“ odjíždí a nechává svou Popelku bohatou, leč osamělou. Tuto pohádku studují antropologové i religionisté či psychologové.

Bylo nebylo. Žila kdysi řecká dívka jménem Rhodopis, jež byla unesena piráty a prodána do egyptského otroctví, kde ji soužily ostatní otrokyně. Večer chodívala Rhodopis tančit a zpívat svým zvířecím přátelům, k nimž patřili ptáci, opice a starý hroch. Když si otrokář všiml, že tančí bosá, daroval jí střevíčky. Pak faraon pořádal velkolepou slavnost, na niž by ráda šla i Rhodopis. Ostatní služky jí ale přichystaly tolik práce, že je nemožné, aby slavnost stihla. Když práci dokončila, šla se projít k řece. Namočila si své krásné střevíčky, které nechala schnout na slunci. V tom přiletěl pták, jeden ze střevíčků sebral a shodil do klína samotnému faraonovi.