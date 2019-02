Před 40 lety vypukla měsíční čínsko-vietnamská válka. Zahynulo v ní nejméně 50 tisíc lidí

HANOJ/PRAHA Jednalo se o první válečný konflikt mezi komunistickými zeměmi a poslední válku v Indočíně. Trvala necelý měsíc a zahynulo v ní nejméně 50 tisíc lidí. Před 40 lety, 17. února 1979, vtrhla čínská vojska do Vietnamu. Ozbrojené střety trvaly do čínského stažení 17. března 1979. Vítězství si nárokovaly obě válčící strany.

Čína vpadla do Vietnamu v reakci na vietnamskou invazi do Kambodži na přelomu let 1978-1979, kde ukončila vládu despotických Rudých Khmerů. Peking totiž vnímal Kambodžu jako sféru svého vlivu a svržení Pol Potova režimu zasadilo ránu jeho politice v jihovýchodní Asii.

Po těžké dělostřelecké přípravě pak 17. února překročilo na celkem 43 místech 100 000 čínských vojáků čínsko-vietnamskou hranici. Po třech dnech bojů dobyla Čína důležitá vietnamská pohraniční města a poprvé se střetla s pravidelnou vietnamskou armádou. Začátkem března 1979 vyhlásily oba státy vítězství, boje se zastavily a Čína se začala stahovat. Až do 90. let ale pokračovaly vzájemné vojenské provokace na vzájemných hranicích.



Obě válčící strany si nárokovaly vítězství. Čína ovšem neosvobodila žádné ze sporných území a nedonutila Vietnam stáhnout svá vojska z Kambodži (ty zde zůstaly až do roku 1989). Vietnam se v důsledku konfliktu dostal do jisté izolace.

Počet mrtvých je nejasný. Podle vietnamských zdrojů zahynulo přes 60 000 čínských vojáků, Čína odhadovala vietnamské ztráty na asi 55 000 vojáků, západní odhady jsou přes 50 000 mrtvých na obou stranách.