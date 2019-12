Předpověď na rok 2020. Politici by měli spolupracovat, jinak hrozí občanská válka, tvrdí numerolog

Praha Profesionální astrolog, kartářka a numerolog ve svých předpovědích odhalují dění v příštích 12 měsících. „Vykladači budoucnosti“ mimo jiné vzkazují, že nebudeme-li více spolupracovat, může být zle.

Co přinese rok se dvěma dvacítkami ve svém označení? Na evropském kontinentu můžeme počítat s dalšími teroristickými útoky, údajně hrozí i občanská válka. Vyplývá to z předpovědí profesionálního astrologa, kartářky a numerologa, které LN oslovily.



„Politici by měli začít spolupracovat, jinak hrozí občanská válka. V roce 2020 totiž dojde k odebírání základních svobod člověka, což je základním kamenem pro její vznik,“ tvrdí brněnský numerolog Petr K. (Nechtěl zveřejnit své celé příjmení, redakce jej ale zná.) Podle něj lze také předpokládat teroristické útoky v Evropě a následné uzavření některých významných památek. Abychom tomu předešli, dojde podle numerologa k oplocení známých staveb, začnou se prý také uzavírat hranice jednotlivých států. „Tím se budou lidé ještě víc navzájem odcizovat, stoupne izolovanost jedinců. Proti tomu bychom se podle mého měli bránit a raději se naučit spolupracovat,“ líčí.

Antonínu Baudyšovi mladšímu, astrologovi a synovi stejnojmenného exministra obrany, prý hvězdy ukázaly, že republiku čeká v příštím roce vzestup; Čechy s Moravou jsou údajně pod ochranou vyšších sil.

‚Babiše neodsoudí‘

„Předpokládám, že Zeman i nadále zůstane ve svém úřadu,“ míní Baudyš v narážce na spekulace, které se objevují v souvislosti s údajně chatrným zdravotním stavem hlavy státu. Také vědmě a kartářce Helen Stanku karty ukazují nezdolnou vůli i výdrž českého prezidenta.

Podle slov astrologa Baudyše v žádném případě nedojde k odsouzení premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše v jeho kauze spojené s údajně neoprávněnou eurodotací pro farmu Čapí hnízdo. Rovněž Helen nevidí v kartách žádný rozsudek nad Babišem, natož pak pravomocný. A podle ní k žádným zásadním změnám nedojde ani po podzimních krajských a senátních volbách. „Společnosti přinesou zisk,“ vyčetla z karet.

Podle Baudyše obecně rok 2020 bude podobně náročný jako ten předchozí. Hvězdy mu říkají, že bude extrémně pomalý a „do hloubky se zažírající“. Optimismu prý nebude na rozdávání. „V létě nás bude protivítr brzdit a nutit nás všechny záležitosti dořešit a napravit,“ dodal.

Kartářka a vědma Helen Stanku vidí v letopočtu čísla, které dohromady dávají čtyřku. Tato cifra údajně nabízí šanci jednou pro vždy uzavřít spoustu věcí z minulosti a položit stabilní základy do budoucna.

S tím souhlasí i numerolog Petr K. Podle něj začíná nová éra, můžeme prý očekávat spoustu nových věcí. „Dvojka je ukazatelem partnerství. To se stane symbolem nastávajícího roku společně s rodinou. Lidé by se měli naučit vzájemné spolupráci a také se zaměřit na to, aby měli své fyzické věci pohromadě,“ tvrdí. Čísla z letopočtu Petrovi K. předpovídají rozpady jistot a propouštění, což dle něj paradoxně vytvoří prostor pro lepší věci i vztahy. Zásadní prý je, aby lidé začali přemýšlet způsobem, který by je spojoval a nikoli rozděloval.